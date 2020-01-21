Наблюдатели указали на нарушения при регистрации кандидатов в Азербайджане

21 января 2020, 23:19

Избирательная кампания по внеочередным выборам в парламент Азербайджана проходит на фоне ограничения политических свобод и отсутствия благоприятной конкурентной среды, говорится в отчете Центра мониторинга выборов и обучения демократии.

Президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и партия Народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал сегодня промежуточный отчет в рамках долгосрочного мониторинга парламентских выборов. Исследование охватывает этапы выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты. Авторы девятистраничного документа основываются на сведениях, полученных от 18 волонтеров-наблюдателей, членов избирательных комиссий, политических партий, кандидатов в депутаты и их представителей, говорится в сопроводительном пресс-релизе Центра.

ЦМВОД констатирует, что "по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2015 года, политическая активность возросла, увеличилось число независимых и оппозиционных кандидатов". Вместе с тем, Национальный совет демократических сил и входящая в его состав партия Народного фронта Азербайджана отказались от участия в выборах "в виду отсутствия доверия к справедливости и свободности процесса", указано в исследовании.

В то же время в выборах участвуют такие оппозиционные организации как партии "Мусават", "Республиканское движение" и движение Nida.

"Избирательная кампания характеризуются ограниченными возможностями для честной политической конкуренции. В преддверии выборов не были устранены ограничения политических свобод, в частности, свободы собраний, объединений, выражения. В экспертном сообществе ставится под сомнение правомерность самого назначения внеочередных выборов. В Конституции после референдума 2016 года, хотя и была прописана норма о досрочном роспуске парламента, она не предполагает прекращения полномочий Милли Меджлиса по инициативе самих депутатов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ЦМВОД Анар Мамедли.

По его словам, "наличие в стране 112 политзаключенных, в числе которых пять журналистов, также является фактором, негативно влияющим на демократичность выборов".

ЦМВОД сожалеет, что Избирательный кодекс не был усовершенствован на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии СЕ. В процессе регистрации кандидатов имели место нарушения, которые характерны для всех парламентских выборов, начиная с 2005 года, говорится в отчете.

В частности, нарушения заключались в оказании исполнительными структурами давления на некоторых оппозиционных и независимых кандидатов с целью принуждения их к отказу от участия в выборах. В ряде случаев кандидатам было отказано в своевременной выдаче подписных листов, создавались препятствия для лиц, участвующих в сборе подписей избирателей. В деятельности избиркомов не обеспечена прозрачность, сказано в документе.

"В период выдвижения и регистрации кандидатов онлайн, база данных ЦИК не функционировала. Система заработала только 11 января, после истечения срока сдачи подписных листов. Однако в ней не указаны даты, когда кандидаты получили подписные листы и сдавали их. Это создает подозрения, что в пользу провластных кандидатов использовался административный ресурс", - отметил глава ЦМВОД.

По данным ЦИК, участвовать в выборах в качестве кандидатов в депутаты изъявили желание 2431 человек. Было утверждено выдвижение 2358 претендентов. Из них 2247 взяли подписные листы. Сдали подписные листы 1774 человека и в конечном итоге 1560 кандидатов были зарегистрированы. В выборах участвуют представители 19 партий. Все 123 кандидата от правящей "Ени Азербайджан" были зарегистрированы. Из 81 кандидата "Мусават" регистрацию получили 64 по 60 округам. Из 42 кандидатов "Союза реальных республиканцев" был зарегистрирован только 31. Блок "Движение" выдвинул 18 кандидатов, из которых регистрацию получили 16. Ограничительные положения Избирательного кодекса, включая короткий период агитации, не обеспечивают благоприятной конкурентной среды, сказано в отчете.

"Трех недель явно недостаточно для ведения предвыборной агитации кандидатам, с учетом того, что в повседневной жизни оппозиционные партии и активисты, критикующие власть, не имеют доступа на телевидение", - подчеркнул Мамедли.

В отчете властям рекомендуется создать равные возможности для кандидатов на этапе предвыборной агитации, обеспечить всех бесплатным эфирным временем, установить разумные цены для агитации на платной основе; устранить ограничения на свободу собраний, увеличить число мест для встреч кандидатов с избирателями; прекратить давление на участников выборов, "положить конец практике использования административного ресурса".

Авторы доклада уверены, что жалобы на выборы должны быть расследованы избирательными комиссиями с участием кандидатов, и при этом должны быть учтены международные договоры Азербайджана и прецедентные решения ЕСПЧ.

Кандидат в депутаты от блока "Движение", активист движения Nida, бывший политзаключенный Эльгиз Гахраманов заявил, что ему необоснованно отказано в регистрации.

"Окружная избирательная комиссия 29-Сабаильского избирательного округа не зарегистрировала меня. Они меня обвинили в сокрытии сведений о наличии у меня недвижимости. На самом деле, речь идет о моем пае в семейном земельном участке в Евлахском районе. Я просто не знал, что в реестре земельный участок распределен по долям между всеми членами семьи. Еще два месяца назад, когда я избирался в муниципальный совет, мне такой претензии, не предъявили. С другой стороны, согласно Избирательному кодексу, если кандидат непреднамеренно допустил ошибку, ему дают 48 часов на ее исправление. Но, сама претензия неправильная", - сказал Гахраманов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у него нет документального акта о наличии земельной собственности. "Моя доля определена в семейном участке условно, она физически не очерчена даже на земле, техпаспорте. Я пожаловался в ЦИК, но они также обвинили меня в сокрытии сведений об имуществе. Я подам жалобу в суд", - утверждает Гахраманов.

Главе Центра политзаключенных Азербайджана, бывшему "узнику совести" Эльшану Гасанову также отказано в регистрации. "В окружной избирательной комиссии (ОИК) 27-го Сабунинского второго округа мне заявили, что в подписных листах у меня всего 449 подписей, вместо необходимых 450. Но я на самом деле представил 450 достоверных подписей. У меня сохранились копии", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист считает решение ОИК необоснованным и предвзятым. "Мне с самого начала создавали препоны. То в банке затягивали с открытием счета, то подписные листы не давали. Несмотря на искусственное ограничение, я собрал все подписи, и когда у них не было другого аргумента, они решили просто пойти на откровенную фальсификацию", - считает Гасанов. Он заявил, что подаст жалобу в ЦИК и далее в суд.

В отделе медиа и общественных связей ЦИК корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что несогласные с решениями окружных избирательных комиссий могут подавать жалобы. Только сегодня были удовлетворены жалобы восьми кандидатов. Эти кандидаты в итоге зарегистрированы. В то же время, 95 кандидатов взяли самоотвод и сошли с выборов. По данным на 18.00 (17.00 мск) на 125 мест в парламенте претендуют 1542 кандидата, заявили в ЦИК.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по политзаключенным Торилд Сунна Эварсдоттир 7 января обнародовала заявление, в котором говорится, что правительство Азербайджана не выполнило ряд важных постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она выразила глубокое разочарование тем, что власти не смогли отменить препятствующие участию в выборах обвинительные приговоры Ильгару Мамедову и другим оппозиционерам. Недопуск к парламентским выборам политзаключенных доказывает "недемократичность режима" и создает "беспрецедентный правовой и политический кризис" в выполнении Азербайджаном решений ЕСПЧ, констатировала Эварсдоттир.

Журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова считает необоснованными придирки к кандидатам в депутаты из-за ошибок в декларации имущества.

"Вообще насколько справедливо придираться за недекларирование условных паев семейной собственности, если чиновники и депутаты, вопреки требованиям закона, не декларируют свое имущество и доходы? Это просто предлог, чтобы устранять неугодных кандидатов", - заявила Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".