Названы победители конкурса рисунков в поддержку ингушских политзаключенных

23 января 2020, 22:45

На конкурс в поддержку ингушских политзаключенных были присланы 45 рисунков, авторы четырех из них стали победителями.

Как писал "Кавказский узел", конкурс рисунков в поддержку политзаключенных начался 7 января группой помощи арестованным участникам митинга в Магасе "Неотложка". Его участниками стали в большинстве дети и внуки ингушских политзаключенных прислали десятки рисунков на конкурс, организованный Авторы работ выразили протест против несправедливости и желание видеть родных на свободе, отметили близкие участников конкурса и член жюри Марина Кен.

Итоги конкурса были подведены 21 января. Победителям стали: в номинации дети - Айна Хамхоева (10 лет), в номинации подростки - Добриева Лина (16 лет), в номинации "взрослые" признана лучшей работа анонимного автора, в номинации приз зрительских симпатий победила Камила Мальсагова (8 лет), говорится в опубликованном 21 января в Facebook сообщении руководителя общественной группы в поддержку ингушских политзаключенных "Неотложка" Бориса Кодзоева.

В жюри конкурса вошли активистка из Санкт-Петербурга Марина Кен, писательница Елизавета Александрова-Зорина, психолог из Ингушетии Мариетта Тангиева, активистка-блогер Мариам Хорава, рассказал Борис Кодзоев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кроме четырех рисунков, авторы которых стали победителями конкурса, жюри также отметило еще четыре работы. Их авторам и победителям будут вручены подарки. Награждение будет попозже - детям купили игрушки, тем, кто постарше - кожаные именные обложки для паспортов. Во время конкурса один из детских магазинов отозвался и приобрел несколько подарков детям", - сообщил Кодзоев.

В конкурсе участвовали дети из Ингушетии, в том числе, проживающие в Москве, отметил Кодзоев.

"Выставку рисунков пока мы не планируем, но, возможно, кто-то из активистов в Санкт-Петербурге или Москве организуют ее. Пока мы не решили", - добавил руководитель группы "Неотложка".

По его словам, под опубликованными в соцсетях рисунками люди оставляли комментарии, выражая поддержку политзаключенным.

Рисунки показали то, как видят дети сегодняшнюю Ингушетию, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член жюри конкурса, блогер Мариам Хорава.

"Они показали, как видят Ингушетию, взяв за начало события, связанные с арестами активистов после митинга в Магасе. В основном работы присылали дети, внуки, родственники политзаключенных", - сообщила она.

По ее словам, для жюри был важен смысл рисунков. "Важно то, как поняли дети нынешнюю ситуацию, и как ее отразили в своих работах. И, конечно, учитывались навыки ребенка. В рисунках дети хотели выразить протест против несправедливости. На некоторых рисунках изображены камеры для заключенных. Дети вот так показывают последствия митинга", - отметила Мариам Хорава.

Она добавила, что дети читают о событиях в республике в интернете, слышат разговоры о ситуации вокруг политзаключенных. "Они все понимают, они считают, что людей посадили только за то, что они боролись за земли. Дети вникли в этот вопрос", - поделилась мнением член жюри.

Лучшие работы выбирались членами жюри, исходя из общего впечатления, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член жюри Марина Кен.

По ее словам, все работы ребят наполнены смыслом. "Все рисунки прекрасны по-своему. Они отражают целую гамму чувств. Одни рисунки отражают боль и тоску от несправедливости и жестокости этого мира. Другие рисунки и акварели наполнены надеждой в ближайшем будущем увидеть своих родных дома", - сказала она ранее корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего с 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Информация о задержаниях ингушских активистов публикуется "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".