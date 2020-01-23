Житель Владикавказа задержан после стрельбы по машине депутата

23 января 2020, 17:39

Автомобиль депутата парламента Северной Осетии Асхарбека Гулаева обстрелял из травматического пистолета местный житель, он задержан, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что неизвестные обстреляли машину депутата Ахсарбека Гулаева около его дома во Владикавказе. В машине никого не было, люди не пострадали, сообщили источники в правоохранительных органах.

Ахсарбек Гулаев – член фракции "Единая Россия", состоит в парламентском комитете по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, говорится в биографии депутата, размещенной на сайте парламента Северной Осетии.

Подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

По версии полиции, 37-летний житель Владикавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преградил на дороге путь водителю машины. "Желая избежать конфликта, гражданин, находившийся за рулем машины, решил объехать нетрезвого мужчину. В этот момент нарушитель достал травматический пистолет и начал стрелять по уезжающей машине, повредив кузов и разбив заднюю форточку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), отмечается в пресс-релизе.

Речь идет об обстреле машины депутата Ахсарбека Гулаева, уточнил сотрудник пресс-службы МВД. По его словам, задержанный мужчина ранее был судим, но разрешение на ношение травматического оружия у него есть. Самого депутата в машине не было, пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

Часть 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.