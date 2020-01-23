23 января 2020, 17:39

Житель Владикавказа задержан после стрельбы по машине депутата

Автомобиль депутата парламента Северной Осетии Асхарбека Гулаева обстрелял из травматического пистолета местный житель, он задержан, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что неизвестные обстреляли машину депутата Ахсарбека Гулаева около его дома во Владикавказе. В машине никого не было, люди не пострадали, сообщили источники в правоохранительных органах.

Ахсарбек Гулаев – член фракции "Единая Россия", состоит в парламентском комитете по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, говорится в биографии депутата, размещенной на сайте парламента Северной Осетии.

Подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

По версии полиции, 37-летний житель Владикавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преградил на дороге путь водителю машины. "Желая избежать конфликта, гражданин, находившийся за рулем машины, решил объехать нетрезвого мужчину. В этот момент нарушитель достал травматический пистолет и начал стрелять по уезжающей машине, повредив кузов и разбив заднюю форточку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), отмечается в пресс-релизе.

Речь идет об обстреле машины депутата Ахсарбека Гулаева, уточнил сотрудник пресс-службы МВД. По его словам, задержанный мужчина ранее был судим, но разрешение на ношение травматического оружия у него есть. Самого депутата в машине не было, пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

Часть 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

Примечание:

"Один человек ранен в результате стрельбы во Владикавказе", "Житель Ингушетии пропал по пути во Владикавказ", "Силовики отвергли связь обстрела поста полиции с КТО в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 января 2020, 19:15

23 января 2020, 18:22

23 января 2020, 16:55

23 января 2020, 16:26

23 января 2020, 16:24

  • Матовников получил должность в Минобороны ниже Евкурова

    Перевод Александра Матовникова с поста полпреда президента в СКФО на должность заместителя главкома сухопутных войск стал понижением в должности, констатировали источники в Минобороны. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров занял в министерстве более высокий пост.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи