Севгия Исмаилова отказалась жаловаться на родственников в бакинскую полицию

22 января 2020, 23:23

Полиция Баку не расследует инцидент с гражданкой России Севгией Исмаиловой, заявившей, что из-за своей сексуальной ориентации подвергается насилию со стороны членов семьи в Азербайджане. Сама Исмаилова подтвердила, что не подавала заявлений в полицию ни в Азербайджане, ни в России.

Как писал "Кавказский узел", 19 января из Баку в Москву прибыла 18-летняя студентка красноярского вуза Севгия Исмаилова, рассказавшая, что сбежала от родственников в Азербайджане из-за издевательств. За инцидентом стоит характерное для Кавказа желание принимать решения за своих детей, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

14 января в соцсетях был опубликован скриншот электронного письма Полины Вавилиной, подруги Исмаиловой, в посольство России в Баку с просьбой о помощи. Позднее Вавилина пожаловалась в российскую ЛГБТ-сеть, заявив, что Исмаилову насильно удерживают и избивают в Азербайджане. "Я думала, что возьму дочь сюда, в Азербайджан, и смогу спасти ее", - сказала мать девушки Расмия Исмаилова. По версии друзей Севгии, ее обманом заманили в Баку, где собирались принудительно "лечить" от гомосексуальности, говорится в материале "Бегство Исмаиловой: Сибирь, Кавказ и однополая любовь", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Уголовного расследования ситуации с Севгией Исмайловой не проводится, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе главного управления полиции Баку. Силовики объяснили, что девушка не захотела жаловаться на родственников. В полицию сначала обратилась мать Исмаиловой с заявлением об исчезновении Севгии, а когда правоохранители нашли ее в одном из приютов, девушка заявила, что ее паспорт уничтожен матерью.

"Однако выяснилось, что мать не уничтожала паспорт, в сопровождении сотрудников полиции Севгия забрала документ. Заявления с жалобами на насилие девушка в полицию не писала. Решение Исмаилова принимала сама, поскольку ей исполнилось 18 лет. Она пожелала уехать в Россию, и была передана законному представителю – адвокату, прибывшему из Москвы. На этом вопрос был исчерпан", - сказал сотрудник пресс-службы полиции Баку.

После возвращения в Россию Севгия Исмаилова не обращалась в правоохранительные органы. "Лично я заявление в полицию не писала. Его писала моя девушка Полина, пока я была в Азербайджане", - сказала Исмаилова "Кавказскому узлу".

Полина Вавилина заявила, что российские полицейские отказались принять заявление об инциденте, пояснив, что не видят угроз для Исмаиловой.

Исмаилова готова помочь тем, кто попал в аналогичную ситуацию, но вместе с тем не хочет публичности. "Я думаю над тем, чтобы перевестись в другой вуз и, следовательно, переехать в другой город, потому что Красноярск для меня на некоторое время оказался в черном списке", - отметила Исмаилова.

Она сообщила, что после возвращения в Россию пыталась пообщаться с матерью. "После отъезда из Баку я пыталась поговорить с мамой, но толку не было. Мною интересовалась тетя, которая не участвовала во всем этом аду. Я поговорила с ней совсем немного, чтобы она не переживала за мою судьбу, - рассказала Исмаилова.

Расследование невозможно без официального заявления девушки

Российская ЛГБТ-сеть готова оказать Исмаиловой помощь. "Мы готовы помочь Севгии, если она сама захочет добиваться расследования. Но это должно быть ее решением", - сказала представитель организации Светлана Захарова "Кавказскому узлу".

Если рассказ Исмаиловой об избиении родственниками правдив, то ситуация может квалифицироваться по уголовным статьям о бытовом насилии, насильственном удержании человека, причинении ущерба здоровью, отметил член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли. "Однако, если потерпевшая не подает жалобу или отзывает поданное заявление, то уголовное дело не возбуждается, а если оно было начато, то прекращается", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

История Исмаиловой не вызвала большого резонанса в азербайджанской прессе и социальных сетях, считает юрист Института прав медиа Халид Агалиев.

"В первые два дня, когда появилась информация, что девушку удерживают и избивают дома, вопрос обсуждался в социальных сетях в основном на странице пользователя Khalida Gadir, которая сделала репост обращения в посольство России. Но потом эта публикация была удалена. Немногие СМИ, которые освещали тему, подавали материалы взвешенно, представив точку зрения, как девушки, так и ее матери. После отъезда Севгии (в Россию) тема была закрыта", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Все, что (было написано) в посольство России – неправда! Мы не сжигали ее документы, мы не били ее. Просто я очень беспокоюсь (за дочь). Я в шоке. Я хочу, чтобы она вернулась домой. Я буду ее лечить", - цитировала слова Расмии Исмаиловой 16 января азербайджанское агентство The first news.