Калиматов потребовал от чиновников решить вопрос с жильем для переселенцев из Чечни

22 января 2020, 11:17

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал подчиненных за нерешенные проблемы вынужденных переселенцев и потребовал до конца февраля дать обоснованный ответ, могут ли они претендовать на компенсации за утраченное жилье.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря 2019 года вынужденные переселенцы из Чечни пришли на встречу с министром по нацполитике Ингушетии. Они заявили, что отказы продлить статус переселенцев приводят к бедственному положению из-за проблем с жильем. Из трех десятков человек на прием была допущена только руководитель инициативной группы Мадина Дзортова.

В феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта 2019 года суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

20 января Мадина Дзортова, как активистка группы вынужденных переселенцев из Грозного, была приглашена на совещание с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Дзортова посетовала на то, что время ее выступления было ограничено. "Кроме меня одной, никого не пригласили, поэтому никто не пришел больше. На все было отведено пять минут, хотя вопросов у меня было много", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Калиматова обнадежили Дзортову. По ее словам, глава республики дал чиновниками указание решить вопрос с жильем до весны. "До войны, в мирном Грозном, у нас была какая-то уверенность в завтрашнем дне, а сейчас ее нет. Речь Калиматова вселила в меня некоторую надежду на решение нашей проблемы, которая вот уже 25 лет никак не решится. Глава сказал, чтобы до конца февраля разобрались и дали нам, наконец, жилье", - сказала Мадина Дзортова.

Махмуд-Али Калиматов раскритиковал чиновников за затянувшееся решение вопроса. "Если речь идет о правовом регулировании и законодательстве, обратитесь в Народное собрание, сформулируйте инициативу для обращения в Государственную думу, привлеките парламентариев к борьбе за права людей. Живых людей, доведенных до отчаяния и истощения бюрократией, черствостью и безразличием. К началу весны я жду от вас четкой картины: что сделано за это время, какие проверки проведены, какие документы подготовлены и куда отправлены, кто привлечен, с кем ведется работа, какие решения приняты, что можно сделать, что нельзя и почему нельзя. Хватит тянуть. Дайте уже, наконец, людям конкретные ответы: да или нет", - процитировала 21 января главу республики газета "Ингушетия".

По данным главы Ингушетии, в улучшении жилищных условий нуждаются 519 семей. "Еще порядка 4 тысяч человек, имея статус, пытаются получить жилищные субсидии. Прошло 25 лет, а их вопрос до сих пор не решен", - говорится в публикации от 20 января на странице Калиматова в Instagram.

Вынужденные переселенцы пожаловались на тяжелые условия жизни

Некоторые из вынужденных переселенцев вынуждены годами жить в арендованном жилье и у родственников, отметила Дзортова. "Жить по съемным квартирам и старым халупам десятки лет, да еще с детьми и больными, инвалидами - это тяжело физически и морально. У меня брат инвалид, и он нуждается в лечении. Оно не предоставляется в республике, необходимо его вывозить в Нальчик, а это деньги - где их взять? Дом, в котором мы сейчас живем, очень старый, саманный, достался нам от дедушки и находится далеко от дороги. Приходится тратиться на такси", - посетовала активистка.

Дзортова подчеркнула, что власти долгое время игнорировали проблемы переселенцев. "Мы все потеряли жилье в результате войны, или как она называлась - наведение конституционного порядка? Так он давно наведен, а нам до сих пор разрушенные квартиры не возместили. И где мы должны были жить на протяжении 20 лет? Еще проблема с этим статусом - мне и некоторым другим отказались продлить статус вынужденного переселенца, многие и вообще не знали, что его нужно продлять и что им полагается что-то от властей", - сказала она.

Хеди Котиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее муж умер от онкологического заболевания, так и не добившись продления статуса вынужденного переселенца. "Все время ему отказывали. А отказали, потому что мы получили еще тогда компенсацию 60 тысяч рублей. Этих денег хватило на оплату квартиры. Сейчас живем в съемном жилье, и у меня ребенок-инвалид, всего четверо детей", - сообщила она.

По словам Асият Дзауровой, ей отказали в статусе вынужденного переселенца из-за уголовного дела о мошенничестве. "Мне предложили схему, чтобы я им отдала сертификат материнский, а они мне сделают пособие по уходу [за ребенком]. Они пропали, меня уголовно преследовали, еще я и должна вернуть [деньги] за обналиченный сертификат по жилью. Живем впроголодь. Если бы жилье выдали, то хотя бы за него не пришлось платить", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что сейчас снимает жилье.

Многие переселенцы не знали, что статус надо продлевать, отметил Багаудин Мальсагов. "Мало кто знал вообще, что делать с этими книжками (удостоверениями вынужденных переселенцев. - Прим. "Кавказского узла") - ведь людям надо было где-то жить, чем-то зарабатывать. Что их надо продлевать. Специально эти законы издают, чтобы лишить нас права на компенсацию жилья, а где мы должны жить, на улице?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в 2019 году вынужденным переселенцам из Чечни выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В списке, утвержденном на 2020 год, числится 428 семей вынужденных переселенцев, рассказал глава Миннаца Ингушетии Руслан Волков. По его словам, с января 2020 года министерством будет прекращен прием заявлений от граждан о выдаче сертификата или включении в сводный список.