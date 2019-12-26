Люди выходят из здания министерства по нацполитике Ингушетии. Фото: Магомед Алиев для "Кавказского узла"

26 декабря 2019, 17:09

Визит к ингушскому министру разочаровал переселенцев из Чечни

Отказы продлить статус переселенцев приводят к бедственному положению из-за проблем с жильем, посетовали вынужденные переселенцы из Чечни, пришедшие 25 декабря на встречу с министром по нацполитике Ингушетии. Из трех десятков человек на прием была допущена только руководитель инициативной группы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались на то, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

25 декабря около 30 беженцев из Грозного, живущих в Ингушетии, пришли в министерство по внешним связям, нацполитике, печати и информации для встречи с министром Русланом Волковым. Однако в кабинет к министру была допущена только активист инициативной группы Мадина Дзортова, передал присутствовавший при этом корреспондент "Кавказского узла".

"У нас подготовка к важному мероприятию «250 лет вхождения в состав России», и есть большая занятость в связи с этим, и сегодня неприемный день, приемный дни – первый и третий вторники месяца, однако в порядке исключения министр согласился выслушать Дзортову", - пояснила собравшимся помощник министра, предложив остальным желающим записаться на прием.

Ожидая окончания встречи, собравшиеся жаловались на отказы в продлении статуса переселенцев, утерю документов чиновниками, сложности в съеме жилья и другие проблемы.

Мадина Дзортова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что рассчитывала на иной формат встречи с министром. "Мы пришли вместе, чтобы чиновники видели, что я не одна. Я надеялась, что мы хотя бы в актовый зал пойдем, но произошло непонимание, и министр принял только меня, а все остальные стояли и ждали на первом этаже. Рабочая группа решает проблемы всех вынужденных переселенцев, а не индивидуально мои, мы для этого и создали ее", - рассказала Мадина Дзойтова, предположив, что ее одиночный визит не был воспринят всерьез.

Она отметила, что обращалась во многие инстанции, в том числе федеральные. "Федеральные чиновники даже предлагают содействие нашим местным в решении этого вопроса, но ответа пока нет от них", - посетовала активистка.

В 2019 году вынужденным переселенцам из Чечни выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В списке, утвержденном на 2020 год, числится 428 семей вынужденных переселенцев, рассказал глава Миннаца Ингушетии Руслан Волков. По его словам, с января 2020 года министерством будет прекращен прием заявлений от граждан о выдаче сертификата или включении в сводный список, сообщил 25 декабря "Интерфакс".

Переселенцы из Грозного пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на свое бедственное положение. "Я снимаю жилье, у меня четверо детей, один инвалид. Мы числимся малоимущими в Карабулаке, где мы проживаем. Платим по 10 тысяч рублей за квартиру, ребенку-инвалиду требуется лечение, я не могу купить жилье. Никакой помощи мне не оказывают, говорят, что нет [на это денег из] бюджета, мне сказали так в соцзащите Карабулака", - рассказала, в частности, Лида Патиева.

Султан-Гирей Ялхороев сообщил, что статус переселенца получил в Ингушетии, а работал в Москве. "Жена работала в военном госпитале, в Москве оба, нас сняли в миграционной с учета, якобы мы его не продлевали. Дали коттедж, он очень маленький, ни забора, ни туалета, и то это помощь от ШУРС – «Швейцарского управления по содружеству». Когда хотел продлить статус, мне сказали: "Вы получили коттедж". Но он от ШУРС, а так никаких субсидий я не получал", - рассказал свою историю Султан-Гирей Ялхороев.

Мать шестерых детей Асият Дзаурова вынуждена снимать квартиру в Магасе. "В продлении статуса мне было отказано из-за уголовного дела по материнскому сертификату, связалась с посредниками, и эти люди попали, и мне сказали, что я должна эти деньги вернуть государству, миграционная мне не продлевает [статус] из-за того, что мошенники обналичили материнский сертификат и якобы я получила жилье по нему... На съемное жилье нам скидываются родственники, и иногда не получается. За месяц я уже должна, не всегда получается оплатить жилье. Иногда пачку риса не получается купить", - пожаловалась женщина.

Рамазан Евлоев, по его словам, должен был получить жилье, но в миграционной службе его документы потеряли. "Я не смог получить жилье, и в очереди с № 989 меня спустили до № 1223 из-за того, что потеряли мои документы, я просрочил очередь по их вине. Я обратился в суд и в полицию, через восемь месяцев они нашли мои документы, но время было упущено", - рассказал мужчина.

Примечание:

"Власти Ингушетии расписались в бессилии перед решением проблем переселенцев", "Переселенцы из Чечни получили новые квартиры в Ингушетии", "С 5 января в Ингушетии начинается формирование списка переселенцев из Чечни для получения квартир в новом доме".

Автор: Магомед Алиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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