22 января 2020, 09:19

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии фронта

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись 23 обстрелам за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что за сутки с утра 20 января Азербайджан насчитал 22 случая нарушения перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. Обстрелы велись как со стороны Красносельского района Армении, так и с территорий, находящихся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.19 мск 22 января не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Азербайджан зафиксировал период почти полного затишья на фронте, который продолжался около месяца, а Нагорный Карабах заявил о самом низком числе обстрелов своих позиций за 10 лет, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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