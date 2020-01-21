Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных сел

21 января 2020, 10:32

Позиции азербайджанских войск в двух селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Минобороны Азербайджана заявило о 24 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 23 обстрелах.

Режим перемирия за сутки был нарушен 22 раза, позиции азербайджанской армии были обстреляны в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным министерства, велись как со стороны "Ноемберянского и Бердского районов" Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".