20 января 2020, 09:17
Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел
Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 19 января Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах своих позиций.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, указывает ведомство.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о рекордно низком числе обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года информировал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле" отслеживаются новости о событиях в зоне карабахского конфликта.