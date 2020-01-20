Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел

20 января 2020, 09:17

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, указывает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.