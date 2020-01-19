Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

19 января 2020, 09:40

Позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении 25 раза за сутки, военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 18 января Азербайджан также сообщил о 23 случаях нарушения режима перемирия. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов в зоне конфликта за неделю с 12 по 18 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гушчу Айрым в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, отмечает военное ведомство.