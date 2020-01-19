19 января 2020, 09:40
Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах
Позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении 25 раза за сутки, военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило министерство обороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 18 января Азербайджан также сообщил о 23 случаях нарушения режима перемирия. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов в зоне конфликта за неделю с 12 по 18 января.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гушчу Айрым в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, отмечает военное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет об обстрелах в зоне конфликта заявлялось ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле".