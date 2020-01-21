Прокуратура уточнила число пострадавших от отравления в Шахтах

21 января 2020, 20:41

После массового отравления роллами из кафе "Суши Микс" в Шахтах возбуждено дело о производстве и сбыте небезопасной продукции. Число госпитализированных составило 33 человека, а не 25, как сообщалось ранее.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года администрация Шахт сообщила, что 25 человек обратились к врачам с симптомами отравления, пятеро из них были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

"Установлено, что в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, приобретенных на предприятии общественного питания "Суши Микс", в медицинские учреждения госпитализированы 33 пострадавших. У всех выявлен одинаковый возбудитель инфекции. Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями санитарных правил при производстве продукции на предприятии", - сообщила сегодня прокуратура Ростовской области на своем сайте.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК России (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору).