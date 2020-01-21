Дагестанские исламоведы осудили практику "убийств чести"

21 января 2020, 02:30

"Убийства чести" не имеют ничего общего с исламом - те, кто идут на такие преступления, руководствуются древними горскими адатами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские богословы.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил жителя Дагестана на 9,5 лет колонии строгого режима за убийство сводной сестры. Суд установил, что он нанес ей смертельные ножевые ранения, когда находился в доме у родственников. Сам осужденный заявил, что девушка не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж. При этом некоторые пользователи Instagram поддержали осужденного.

"Убийства чести" были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября 2019 года. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе".

Признанный виновным в убийстве своей сводной сестры, 32-летний житель Ботлихского района был военнослужащим по контракту и служил в воинской части в Новочеркасске, рассказал 20 января корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Махачкалинского гарнизонного военного суда.

«Подсудимый был признан виновным в том, что в мае 2019 года он у себя дома в селении Шодрода на почве сложившихся неприязненных отношений нанес кухонным ножом не менее 12 проникающих колото-резаных ран по различным частям тела своей сводной сестре», - сообщил он.

По словам сотрудника суда, от полученных ранений сестра осужденного умерла. Свидетелем преступления при этом была жена осужденного.

Он также отметил, что осужденный уехал из воинской части в Дагестан на время отпуска, но после его окончания не вернулся на место службы, 20 мая он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - 105 (убийство) и 337 (самовольное оставление место службы) Уголовного кодекса Российской Федерации.

«(Подсудимый) виновным себя в судебном заседании не признал, хотя на предварительном следствии полностью признавал свою вину», - сообщили в суде. Защиту подсудимого осуществлял адвокат по назначению.

Суд вынес обвинительный приговор. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства - наличие двух малолетних детей и то, что он на предварительном следствии активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, добавил представитель военного суда.

«За совершенное убийство назначено девять лет лишения свободы, а за неявку на службу - один год лишения свободы. По совокупности совершенных преступлений окончательное наказание назначено в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметил он.

Приговор в силу еще не вступил, стороны могут обжаловать его в течение десяти дней со дня вынесения, пояснил представитель суда, отметив, что к 20 январю жалоба на решение суда пока поступала.

"Ужасно, что такое понятие, как "убийство чести", до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина.

Богословы осудили "убийства чести"

Так называемые "убийства чести" являются самосудом, который категорически запрещен в исламе, сказал корреспонденту "Кавказского узла" имам махачкалинской мечети «Тангъим» Ниматулла Раджабов.

«Убийство человека, чья вина не доказана, является вторым по тяжести грехом. Первым в списке больших грехов – придание Аллаху сотоварищей. Пророк Мухаммад был милосердным. Когда к нему пришла женщина, признавшаяся в прелюбодеянии, он не стал ее наказывать, отправив ее обратно со словами, чтобы она не забыла накормить ребенка», - рассказал он.

Самым большим грехом в исламе является ширк (многобожие). Один из его видов - придание сотоварища Аллаху и поклонение чему-либо наряду с Аллахом, будь то камень, человек, солнце, луна, пророк, шейх, джинн, звезда, ангел или еще что-нибудь, пишет islamdag.ru. "Поистине, Аллах не прощает придание Ему сотоварища и прощает помимо этого другой грех, если пожелает", - говорится в суре ан-Нисаъ, 48 Корана

По его словам, доказать прелюбодеяние в исламе достаточно сложно, для этого необходимо свидетельские показания четверых людей.

«Люди услышали, что по исламу тех, кто совершил прелюбодеяние, убивают. Но при этом не пытаются изучить, при каких обстоятельствах это допустимо. Прелюбодеяние в исламе невозможно доказать, так как необходимо подтверждение четверых людей, кто видел само действие. Наказанию предшествует тщательное разбирательство, и я не думаю, что родственники, идущие на убийство, проводят его. В Дагестане, в России, да и в странах бывшего СССР нет человека, у которого были бы полномочия наказывать кого-либо по шариату. И поэтому никто здесь не имеет права брать на себя роль кадия, судьи и того, кто исполняет наказание. Убивать человека без суда и следствия недопустимо. Ничего общего с исламом такой поступок не имеет. Тем более со стороны близкого человека. Он, наоборот, должен искать способы, как помочь своей дочери, сестре», - считает имам мечети.

Подобного рода убийства происходят от незнания норм ислама, считает руководитель информационно-аналитического центра «Фикр» Магомедрасул Омаров.

«Никто не имеет права лишать жизни другого человека. Это один из самых тяжких грехов в исламе. И таким действиям нет оправдания. Хоть их и называют "убийством чести", но на самом деле это позорное дело», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

То, что люди идут на такие преступления, связано не исламскими традициями, а исходит из древних горских обычаев, добавил он.

«Необходимо заботиться о воспитании по нашим адатам девочек с колыбели. Необходимо давать нравственное воспитание в семье. И тогда уже не будет повода для недовольства ее поведением. Но, к сожалению, сейчас за девочками не смотрят, а когда уже они становятся совершеннолетними, начинают преследовать их и применяют насилие», - отметил он.

Наказать людей, оправдывающих осужденного, по закону нельзя

За публичное оправдание подобных преступлений в соцсетях комментаторы не несут уголовную ответственность, рассказала директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, комментируя то, что некоторые пользователи Instagram поддержали осужденного.

«Уголовная ответственность в России предусмотрена только за оправдание терроризма», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, добавила она, российским законодательством предусмотрен запрет на распространение информации, которая обосновывает или оправдывает допустимость насилия или жестокости среди детей.

«Это прописано в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поэтому там, где есть подобная информация, должно быть как минимум стоять возрастная маркировка "18 +". А при желании прокурор может подать исковое заявление в суд и на основании судебного решения информация признается запрещенной к распространению, а ресурс блокируется. Больше правовых инструментов воздействовать на человека или на площадку, где распространяется подобная информация, нет», - отметила она.