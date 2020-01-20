Грузинские трансгендеры обвинили полицию в предвзятости

20 января 2020, 19:08

Четыре женщины-трансгендера заподозрены в хулиганстве и неповиновении полиции, тогда как нападавшие на них остались безнаказанными, заявила задержанная после инцидента в Тбилиси трансгендер. Протокол составлен и на активистку Нату Перадзе, которая заступилась за трансгендеров.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в центре Тбилиси группа молодых людей напала на трансгендерных женщин. Полицейские задержали одну из подвергшихся нападению и активистку Нату Перадзе, которая заступилась за нее.

Полиция отрицает факт нападения на трансгендеров

Против четверых трансгендерных женщин заведены административные дела о хулиганстве и сопротивлении полиции, сообщила на сегодняшней пресс-конференции задержанная 18 января Габриела. Пресс-конференция прошла в офисе неправительственной организации "Движение за равенство".

При этом полиция отказалась принимать заявление от самих трансгендеров о нападении, ответила Габриела на вопрос корреспондента "Кавказского узла". "Тех людей, которые пытались нас атаковать, не ищут, они не будут подвергнуты преследованию", - сказала она.

По словам трансгендера, в Генеральной инспекции, которая должна контролировать силовиков, не увидели нарушений в действиях полицейских. "Они заявили, что нет никаких доказательств того, что мы до столкновения с полицией подверглись преследованию со стороны злоумышленников. Хотя у меня есть видеозаписи с лицами тех людей, которые нас атаковали", - заявила Габриела.

Она отметила, что трансгендеры регулярно подвергаются нападениям, однако ни полиция, ни прокуратура не реагируют на жалобы. "Только аппарат омбудсмена реагирует на наши обращения и 24 часа в сутки готов нам помогать", - сказала на пресс-конференции Габриела.

28 января 2018 года в Тбилиси было совершено нападение на трансгендера, ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву, а 6 февраля того же года она и еще два трансгендера были избиты. 17 мая 2018 года полицейские задержали молодого человека, оскорбившего и ударившего участника акции в поддержку секс-меньшинств у здания правительства Грузии.

Дискриминация на рынке труда толкает на проституцию

Женщины-трансгендеры собрались на площади, потому что занимаются проституцией, признала она. "Единственное, что нам остается – это секс-услуги, потому что никто не хочет брать нас на работу. Есть несколько женщин с высшим образованием. Но ни образование, ни рабочие достижения не имеют значения – как только видят, что заявитель трансгендер, ему отказывают в вакансии", - заявила Габриела. По словам Габриелы, трансгендеры остаются также и без поддержки родных, поскольку те, как правило, не хотят общаться с ними.

Сотрудник "Движения за равенство" Миша Мепаришвили отметил, что работодатели легко определяют трансгендеров по документам. "В Грузии очень трудно поменять паспорт и сменить пол после операции о смене пола", - сказал Миша Мепаришвили корреспонденту "Кавказского узла". Он уточнил, что трансгендеры могут подать заявление о смене пола лишь через два года после соответствующей хирургической операции. "Кроме того, это все очень дорогая процедура. Так что они, будучи уже женщинами, все равно числятся мужчинами. Работодатели сразу же вычисляют их и отказывают в работе", - добавил Мепаришвили.

Против Перадзе тоже заведено административное дело

По словам активистки Наты Перадзе, 18 января она оказалась на площади, чтобы помочь трансгендерам. "Просто в Facebook появилось объявление в одной из групп, где девочки рассказали, что они мерзнут вечером на улице. Я присоединилась к сбору средств на дрова для них, и еще помогли активисты политического движения «Тависупблеба» («Cвобода»), у которых дрова остались с ноября 2019 года, когда полиция запретила приносить их у парламенту на проспекте Руставели", - рассказала Перадзе корреспонденту "Кавказского узла".

28 ноября 2019 года министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что полиция не позволит приносить к зданию парламента дрова и канистры с горючим, которые, по словам сторонников смены избирательной системы, были нужны им для обогрева. "Мы сказали им, чтобы они принесли генераторы, электроотопители. Сказали, что, наоборот, поможем им. Но нет, они хотят дрова и бочки, хотят бучу", - заявил Вахтанг Гомелаури.

Благодаря усилиям активистов, на площадь была доставлена машина дров. "В это время к нам подошла группа молодых людей, которые были агрессивно настроены. Они начали цепляться к нам – толкать, хватать. Мы вызвали полицию, но полиция вместо того, чтобы помочь нам, начала нас задерживать", - рассказала на пресс-конференции Габриела.

И Ната Перадзе, и Габриела утверждают, что полицейские не назвали причину задержания. В ответ на вопрос об этом они сказали "успокойся", сообщила Перадзе. "Тогда я сказала полицейскому: «Если ты мне еще раз скажешь "успокойся", то получишь по роже». И тогда они и меня задержали", - рассказала Ната Перадзе. Позже, по ее словам, полицейские указали в качестве причины задержания инцидент, которого в действительности не было. "Когда я выходила [из участка] под расписку, то мне было пояснено, что я была задержана потому, что, якобы, находилась на проезжей части улицы и не подчинилась несколько раз требованию полиции перейти на пешеходную часть дороги. То есть никакого упоминания о том, что произошло, на самом деле не было", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ната Перадзе. Она добавила, что получила повестку в суд.

"Кавказский узел" не располагает комментариями МВД Грузии относительно заявлений трансгендеров и Наты Перадзе.