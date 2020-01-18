Оппозиция выступила против возвращения Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора Грузии

18 января 2020, 08:52

Ираклий Шотадзе, ушедший в отставку на фоне массовых акций протеста, не должен возвращаться на пост генерального прокурора, заявили активисты и неправительственные организации. Грузинские власти поддержали выдвижение Шотадзе.

Как писал "Кавказский узел", Ираклий Шотадзе 31 мая 2018 года ушел с поста главного прокурора после неприемлемого, по его мнению, решения суда, частично оправдавшего обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси.

1 декабря 2017 года в результате драки у школы в Тбилиси погибли два подростка. 31 мая 2018 года Тбилисский горсуд частично оправдал двух подростков, обвиненных убийстве. 1 июня суд приговорил одного из них к 10,5 года тюрьмы, второго - к 9 годам и 9 месяцам колонии. Этот вердикт спровоцировал массовые акции протеста в стране. 3 июня 2019 года апелляционный суд увеличил обоим осужденным сроки наказания до 11 лет и 3 месяцев. 4 июня 2019 года при попытке выезда из Тбилиси был задержан подозреваемый по данному делу Михаил Каландия, который ранее проходил свидетелем.

Прокурорский совет 17 января завершил прием заявлений с именами кандидатов на пост генерального прокурора. Выдвинуты 17 кандидатов, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение прокурорского совета.

Совет должен отобрать из общего числа кандидатов не менее трех человек, причем все кандидаты не должны быть одного пола. По каждой кандидатуре голоса подаются отдельно. Отбор проходят те, кто набрал не меньше 2/3 голосов от общего состава совета. Если никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится второй тур, в котором нужно просто заручиться поддержкой большинства членов совета. Затем прокурорский совет представляет отобранные кандидатуры парламенту, который и избирает генерального прокурора. Если же ни один из претендентов не пройдет голосование в парламенте, прокурорский совет представляет депутатам иные кандидатуры.

Кандидатуру Ираклия Шотадзе выдвинул на пост генерального прокурора Грузинский технический университет. Ректор университета Арил Прангишвили пояснил, что Шотадзе после отставки был избран ассоциированным профессором вуза, а критерии учебного заведения к этой должности не ниже критериев требований к генеральному прокурору. "Того, что Шотадзе наш профессор, вполне достаточно для того, чтобы его представить кандидатом на пост генерального прокурора", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Прангишвили, сказанные в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Этот аргумент вызвал недовольство активистов. "Нет никаких аргументов, почему представили Шотадзе. Единственный аргумент - он уважаемый человек. Это - абсурд", - возразил ректору в эфире телекомпании представитель оппозиционного молодежного движения "Посмей" Мишо Кумсишвили.

НПО указала на ответственность Шотадзе за расследование резонансных дел

Шотадзе подал в отставку после того, как были выявлены систематические нарушения по делу об убийстве школьника и начались массовые протесты, указала неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека". "Процессы по делу Саралидзе и масштаб нарушений прямо указывает на политическую ответственность генерального прокурора в этом процессе", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение НПО.

Протесты вызвало как то, что суд первоначально частично оправдал обвиняемых, так и подозрения в попытках следствия их выгородить. 10 ноября 2018 года бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе был признан виновным в том, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. Суд приговорил Морчадзе к условному сроку. 4 марта суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.

Когда Шотадзе руководил ведомством, прокуратура не расследовала ни одного дела, вызвавшего широкий общественный интерес, в том числе дела об убийстве силовиками жителя Панкиси Темирлана Мачаликашвили и похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, отмечается в сообщении неправительственной организации.

Отец убитого школьника Заза Саралидзе безразлично отнесся к выдвижению кандидатуры Шотадзе. "Я ставил вопрос ответственности конкретных людей или чиновников, потому что не была установлена справедливость и не было чувства, что все идет верно. Сейчас все идет в верном направлении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию Зазы Саралидзе, сделанную им 16 января на своей странице в соцсети.

Власти поддержали выдвижение Шотадзе

Премьер-министр Грузии и спикер парламента оценили кандидатуру Шотадзе, как "достойную". "Шотадзе - достойный человек, достойный профессионал, и за последнее время неоднократно подтверждал, что может делать сложные, тяжелые шаги и взять на себя ответственность", - сказал премьер Георгий Гарахия в эфире "Мтавари архи".

Спикер парламента Арчил Талаквадзе считает, что во время работы Шотадзе на посту генпрокурора ведомство своевременно и эффективно расследовало важные дела. "Когда пострадавший (Саралидзе) выступил с вопросами к нему, то он (Шотадзе) достойно поступил и ушел с должности. Это означает, что должность - не самое главное", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Талаквадзе, сказанные в эфире "Мтавари архи".

Перед осенними парламентскими выборами власти желают видеть на посту генпрокурора человека, котором могут полностью доверять, указал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Выборы будут тяжелыми, и в этот период могут возникнуть неординарные ситуации, в том числе и криминального характера. Сейчас неизвестно, как пройдут выборы и будут ли они проведены в назначенный срок - ситуация турбулентная", - отметил Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Возвращение Шотадзе на пост генпрокурора - решенный вопрос, который был "предварительно согласован" с руководством страны, уверена руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури. "Этот конкурс - большая формальность. Проблема в самой кандидатуре Шотадзе, поскольку есть много вопросов к ведомству, работавшего под его руководством", - сказала Гигаури корреспонденту "Кавказского узла".