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15 января 2020, 10:14

Конституционный суд поддержал сельскую медсестру в споре с властями Ростовской области

Чиновники не должны добиваться от граждан возврата субсидий на жилье, руководствуясь формальным подходом, постановил Конституционный суд, рассмотрев обращение жительницы Ростовской области Марины Алисовой. Суд предписал пересмотреть решение о взыскании с сельской медсестры Алисовой более полумиллиона рублей.

Марина Алисова получила по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий" миллион рублей на строительство и покупку жилья. По условиям ФЦП, она была обязана в течение года и пяти месяцев с момента получения денег зарегистрировать жилье в собственность. Однако нанятый Алисовой подрядчик не построил дом в срок и скрылся с деньгами. При этом областные власти через суд обязали Алисову вернуть субсидию.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация отказались отодвинуть сроки исполнения Алисовой ее обязательств", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда 14 января.

Добиваясь справедливости, женщина обратилась в Конституционный суд с просьбой признать отдельные пункты типового положения о соцвыплатах жителям села противоречащими Основному закону. Суд счел необоснованными претензии властей к Алисовой и постановил пересмотреть решение о возврате субсидии. "Одно лишь отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, поскольку это означало бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и противоречило Конституции РФ", – говорится в публикации.

Суд также указал, что чиновники не могут требовать возврата субсидии с гражданина, который добросовестно выполнял обязательства по ее использованию. "Формальный подход тем более не должен допускаться в делах, где гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона. И значительное ухудшение его имущественного положения – вопреки целям социального государства – может стать результатом применения правовых норм без учета всех обстоятельств дела", – отмечается в решении суда.

Подрядчик не вернул Алисовой 580 тысяч рублей. До последнего времени сотрудница сельской больницы Марина Алисова отдавала половину своей зарплаты в 18 тысяч рублей в счет погашения социальной выплаты на приобретение жилья, сообщило 14 января РАПСИ.

На сайте правительства Ростовской области к 10.14 мск 15 января не появилось комментариев относительно решения Конституционного суда России.

Примечание:

"6,1 миллиона рублей собраны на помощь ростовским погорельцам", "Спасатели нашли тело погибшего в ростовском пожаре", "Власти объявили о начале выплат ростовским погорельцам".

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