Волгоградский застройщик обвинен в обмане 196 дольщиков

14 января 2020, 12:06

Деньги дольщиков не достроенного до сих пор жилого комплекса "Чайка-2" в Волгограде были розданы как беспроцентные займы и в качестве аванса субподрядчику, полагает следствие. Дело директора строительной фирмы передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", дольщики трех волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста в Волгограде. В ноябре 2019 года дольщики заявили на митингах, что чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы. На митинге в декабре дольщики "Династии" и "Адмиралтейского" потребовали проверить работу инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области.

По версии следствия, директор фирмы, занимавшейся строительством двух многоквартирных домов по улицам Хорошева и Космонавтов, в 2015-2017 годах передала по договорам беспроцентных займов 8,4 миллиона рублей, полученных от дольщиков. В те же годы она перечислила субподрядчику более 80 миллионов рублей за еще не сделанную работу. Кроме того, стоимость завершенных работ в акте приемки была завышена на 20 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура на своем сайте.

"В результате строительство многоквартирных домов было приостановлено", - отмечается в сообщении. Потерпевшими признаны 196 участников долевого строительства. В настоящее время дом достраивается иным застройщиком.

Ведомство отчиталось о передаче дела в Советский районный суд Волгограда. По статье о злоупотреблении полномочиями застройщику грозит до четырех лет заключения.

К 12.06 мск 14 января на сайте областного главка Следкома нет информации о результатах расследования, а на сайте суда не появилось данных о поступлении дела.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".