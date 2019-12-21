Волгоградские дольщики потребовали прокурорской проверки Госстройнадзора

21 декабря 2019, 14:02

Дольщики ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" заявили на митинге, что не верят обещаниям властей достроить их дома во втором квартале 2020 года, поскольку работы на объектах не ведутся. Они настаивают на проверке работы инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в Волгограде прошел митинг, организованный дольщиками недостроенных ЖК "Династия" и "Адмиралтейский". Участники акции потребовали отставки губернатора. По словам руководителя волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, его с другими участниками митинга обманутых дольщиков после акции доставили в отдел полиции. 6 декабря две дольщицы этих ЖК провели одиночные пикеты в Москве. Они обратились в приемную Владимира Путина с жалобой на бездействие властей, обещавших завершить проблемные стройки, и передали в Генпрокуратуру переписку с чиновниками.

Жилой комплекс "Династия" в Ворошиловском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. Дом возводится с привлечением средств 169 дольщиков, против застройщика было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. 28 ноября застройщика "Династии" признали банкротом. Инвестор, воронежская компания "Валенсия", уже вкладывает в строительство жилкомплекса деньги, сообщил сотрудник инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.



На митинг собрались 100 человек

Сегодня на площади Металлургов прошел двухчасовой митинг обманутых дольщиков. Люди стояли с плакатами, обращенными к губернатору: "А.И.Бочаров! Не допустите голодовку!", "А.И.Бочаров! Выполни обещание! Сдача домов – 2 квартал 2020 года", "Начните действовать, а не обещать!" По данным организаторов, в акции приняли участие 100 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Протестующие вновь потребовали отставки губернатора.

В резолюции митинга его участники потребовали провести служебную проверку в отношении руководства региональной инспекции Госстройнадзора. Резолюцию решено направить президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, в Минстрой и Генпрокуратуру.

Строительство почти не ведется, указали дольщики

Дольщица Елена Мешкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 18 декабря побывала с другой дольщицей на приеме у заместителя губернатора, однако никакой конкретной информации о сроках окончания строительства они не услышали. "Кому мы только не писали и к кому только ни ходили – получаем одни отписки. Говорят, что нас взяла строительная компания «Валенсия», но на стройке никого нет", - посетовала Мешкова.

Она сообщила, что ежемесячно платит по ипотечному кредиту 12 тысяч рублей, хотя дочь, для которой была куплена квартира, уже два года живет в Москве. "Для нашего города и района это большая сумма", - отметила женщина.

"Все обещают, но ничего не делают. Вчера-позавчера человек пять-шесть работали на стройке. Такими темпами еще лет шесть строить будут", - заявила другая протестующая, Ольга Федоровна. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что деньги в квартиру в ЖК "Династия" вложил ее сын. "Он взял очень большую ипотеку, платит 25 тысяч в месяц. Завтра ему исполняется 31 год. Семьи у него нет, он ее себе позволить не может, хотел съехать от нас. Я уже не знаю, кому верить. Все время хожу на митинги и собрания", - отметила участница митинга.

Бочаров приезжал на стройку перед выборами, отметила дольщица Екатерина Голоярцева. "Сказал, что проблемы не видит, сдача – 2-й квартал, 2020-й год. Надеемся, что губернатор нас услышит. На стройке никого нет, мы живем рядом с домом – все стоит", - констатировала она.

Екатерина Голоярцева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она мать-одиночка, купила квартиру в "Адмиралтейском" в 2013 году. "На половину накопила, на половину взяла ипотеку, и с тех пор шесть лет живу с родителями. Выплаты ипотеки – 10 тысяч в месяц. Конечно, это тяжело, с учетом того, что я одна воспитываю ребенка. Слава богу, помогают родители. Хотела свое жилье. Сначала копила 10 лет, теперь жду шесть лет. Мы провели три митинга, теперь будем митинговать каждый месяц. Суд о банкротстве без причины переносили шесть раз, поэтому мы вышли на митинг. Сейчас застройщик обанкрочен, но дальше – такая же неизвестность. При этом вопрос цены – 70 миллионов на три дома, они стоят почти готовые", - указала дольщица.

О том, что дольщики смогут заселиться в свои квартиры во втором квартале 2020 года, областная администрация сообщила на своем сайте 17 июля.

Застройщик заявил, что пока не может приступить к работам

Директор компании "Валенсия" Кирилл Корнилов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что возобновление строительства зависит от дела о банкротстве предыдущего застройщика. "Мы не являемся застройщиком. У нас есть соглашение с администрацией, но официальным застройщиком организация «Валенсия» может стать только в рамках дела о банкротстве, которое сейчас только началось. Когда это произойдет, будет решать суд. Как только мы станем официальным застройщиком, тогда будут активно вестись строительные работы", - сказал он.

Напомним, что Арбитражный суд Волгоградской области 28 ноября признал банкротом застройщика жилкомплекса "Династия".

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".