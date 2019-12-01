Дольщица "Династии" в одиночном пикете в Волгограде. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

01 декабря 2019, 11:00

Застройщик жилкомплекса для дольщиков в Волгограде объявлен банкротом

Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом застройщика жилкомплекса "Династия", деньги в строительство которого вложили 169 дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября дольщики жилого комплекса "Династия" провели два одиночных пикета, на котором заявили, что несмотря на отчеты властей о возобновлении строительства жилого комплекса "Династия", работы на стройке не ведутся. Задержка строительства связана с процедурой банкротства прежнего застройщика, разъяснил сотрудник Госстройнадзора.

Дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. ЖК "Династия" возводится с привлечением средств 169 дольщиков, сообщили в пресс-службе областной администрации. Против застройщика было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Новый застройщик, воронежское ООО "Специализированный застройщик «Валенсия»", уже вкладывает в строительство жилкомплекса  деньги, сообщил сотрудник инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.

Арбитражный суд Волгоградской области признал строившую жилкомплекс "Династия" компанию ООО "Стройснаб" банкротом, назначен конкурсный управляющий, сообщил 30 ноября со ссылкой на инспекцию Государственного строительного надзора Волгоградской области "Волгоград онлайн". Решение о банкротстве суд принял 28 ноября, отметил сотрудник инспекции.

Теперь участникам долевого строительства следует заявить о том, чтобы их включили в реестр требований участников строительства, приложив подтверждающие документы, сказал он.

Комментариев от компании ООО "Стройснаб" по поводу решения суда не поступало. На сайте Арбитражного суда Волгоградской области информации о банкротстве компании нет.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Волгоградские дольщики попросили Сбербанк об уступках", "Власти пообещали обманутым дольщикам сдать три дома до конца года", "230 человек вышли на митинг обманутых дольщиков в Волгограде".

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