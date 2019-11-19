Волгоградские дольщики потребовали возобновить строительство ЖК "Династия"

19 ноября 2019, 14:07

Несмотря на отчеты властей о возобновлении строительства жилого комплекса "Династия", работы на стройке не ведутся, заявили сегодня участники двух одиночных пикетов в Волгограде. Задержка строительства связана с процедурой банкротства прежнего застройщика, разъяснил сотрудник Госстройнадзора.

Как писал "Кавказский узел", показанный 14 ноября телесюжет о возобновлении строительства ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» удивил дольщиков, которые рассказали, что работы на на стройке не ведутся. Они анонсировали на сегодня одиночные пикеты у здания администрации Волгоградской области и решили подать уведомление о проведении митинга обманутых дольщиков.

Дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе Волгограда, как и два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе города, должны были сдать еще в 2015 году. В строительстве этих жилых комплексов участвовал Волгоградский завод железобетонных изделий (ЗЖБИК), против застройщика возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями.

Дольщики ЖК «Династия» Марина Тесленко и Алексей Якунин сегодня с 10.00 до 11.00 (с 09.00 до 10.00 мск) поочередно провели у здания областной администрации одиночные пикеты с плакатом «ЖК Династия. Ограблены и забыты», передал присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Мы вышли к администрации, чтобы нас услышал и увидел губернатор [Андрей] Бочаров. В телепередачах и статьях от областной администрации пишут и говорят, что стройка на ЖК «Династия» возобновилась. Но на нашей стройке никого нет, сидит один сторож. Я хожу туда каждый день, так как снимаю квартиру напротив. Сегодня мы опять хотим напомнить о себе – что мы бездомные граждане России", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Тесленко.

Женщина пожаловалась, что вынуждена жить на съемной квартире с 2017 года. "Мы внесли в ЖК "Династия" большие деньги, каждый год нам продлевют сроки окончания строительства. Нам дали нового застройщика и сказали, что параллельно будет идти банкротство старого. Нового застройщика мы найти не можем, на телефонные звонки он не отвечает, и мы не подписывали в Госстройнадзоре согласие на банкротство. Если дольщики ЖК «Адмиралтейский» такое согласие подписали, то мы были против банкротства. Но в Арбитражный суд мы ходим, суды переносят уже четыре раза, полторы минуты длятся судебные заседания.. У нас 251 квартира в доме, дольщиков 70, остальные квартиры наш застройщик раздал. 6 декабря мы поедем в Москву, записались на прием к помощнику президента, в Генпрокуратуру, Минстрой и в МВД России. Поедет семь человек – дольщики ЖК "Династия" и ЖК "Адмиралтейский", - рассказала она.

Марина Тесленко уточнила, что сегодня планирует подать властям уведомление о проведении 1 декабря митинга в Красноармейском районе, около ЖК Адмиралтейский».

Второй пикетчик, дольщик Алексей Якунин, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также живет с женой и двумя детьми на съемном жилье. "Очень тяжело, платим порядка 20 тысяч в месяц", - сказал дольщик.

Он подтвердил, что "стройкой никто не занимается". "Накануне губернаторских выборов (выборы губернатора в Волгоградской области прошли 8 сентября. – Прим. "Кавказского узла") нам сообщили о новом застройщике, сказали не митинговать, и что 11 сентября начнется стройка. Дольщики требовали показать документы о новом застройщике, но сказали, что есть только договор с застройщиком о намерениях. То есть существование нового застройщика никак не подтверждено документально. На связь застройщик не выходит", - посетовал обманутый дольщик.

Власти объяснили задержку строительства процедурой банкротства застройщика

Ранее жилые комплексы строила группа компаний "ЗЖБИК", а новый застройщик, воронежское ООО "Специализированный застройщик «Валенсия»", уже вкладывает в строительство ЖК деньги, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» замруководителя инспекции Госстройнадзора Волгоградской области Роман Касьянов.

"С февраля 2019 года «Валенсия» осуществляет финансирование охраны обоих объектов, оплаты электроэнергии, зарплаты тех людей, которые сейчас на объектах находятся. Две недели назад были закуплены металлоконструкции на «Династию», они доставлены, ведутся работы по монтажу, также частично оплачены работы по монтажу фасада на ЖК «Адмиралтейский»", - сказал чиновник.

По его словам, на фоне банкротства прежних застройщиков воронежская компания, "являясь полноправным обладателем объектов, будет завершать финансирование строительства". "Конкурсный управляющий будет вести реестр кредиторов, тем самым мы будем видеть, кто из дольщиков реально оплатил квартиры, кто нет, то есть фактически высвобождать актив, если он там есть. Если нет, то застройщик готов был осуществлять финансирование достройки объектов за счет иных мер поддержки, которые область может оказать. В первую очередь это предоставление земельных участков в аренду без торгов. Наши договоренности в силе, заявление о банкротстве подал банк, который являлся залоговым кредитором обоих застройщиков. До настоящего времени процедура конкурсного производства в отношении обоих застройщиков не введена, с конкурсным управляющим еще никто не обсуждал условия достройки домов", - рассказал Роман Касьянов.

Однако представитель Госстройнадзора признал, что новый застройщик, "имея высокие риски, не готов сейчас в полном объеме осуществлять финансирование и достраивать дома". "Работы ведутся медленно. Мы выезжаем на объекты, фиксируем, что работы ведутся, но ведутся неактивно. До введения конкурсного производства активных работ «Валенсия» пока позволить себе не может", - сказал Касьянов.

Директор ООО «СЗ "Валенсия"» Кирилл Корнилов в июле подтвердил, что компания намерена достроить дома жилых комплексов в Волгограде. "Мы на днях подписали соглашение с администрацией Волгоградской области по ЖК «Адмиралтейский» и «Династия». Вопрос о том, на какие преференции может рассчитывать наша компания согласно закону, еще не решен. Мы находимся на стадии обсуждения. По «Династии» и «Адмиралтейскому» все документы уже согласованы, в августе планируем выходить на объекты. Работы, на самом деле, осталось не так много. Считаю, что во втором квартале следующего года уже закончим оба объекта", - привело 11 июля его слова V1.ru.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".