12 января 2020, 00:48

Один человек умер от свиного гриппа в Армении

Смертельный случай свиного гриппа зарегистрирован в Ереване. Больная слишком поздно обратилась к врачу, сообщили в Минздраве.

Вирус гриппа А (Н1N1) был подтвержден лабораторно. Заболевшая 39-летняя женщина обратился за помощью врачей слишком поздно - на десятый день болезни, она умерла 11 января, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении.

По словам представителя ведомства, в стране зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, но показатели ниже прошлогодних. За 11 дней нового года в поликлиники с ОРВИ обратилось в 1,2 раза меньше больных, чем в этот же период 2019 года и в 1,7 раза уменьшилось число случаев госпитализации из-за пневмонии. С ОРВИ к 11 января госпитализированы 668 человек, из которых 97,9% - пациенты до 18 лет, что в 1,1 раза меньше, чем в прошлом году. В реанимации оказался 31 человек. В прошлом году в тот же период в отделениях реанимации было 50 пациентов. "У всех наблюдается позитивная тенденция", - сообщили в Минздраве.

"Свиной" грипп - условное название заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1).

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2019 года в Армении был зафиксирован третий с начала сезона случай смерти после заражения вирусом гриппа. Минздрав тогда призвал заболевших не откладывать обращение к врачам.

Примечание:

"Число жертв гриппа в Грузии достигло 19", "Свиной грипп выявлен у восьми жителей Дагестана", "360 детей госпитализированы в Ереване с ОРВИ".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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