Пропавшая 13-летняя школьница из Пятигорска найдена в Новороссийске

09 января 2020, 23:18

Сегодня нашлась пропавшая 13-летняя школьница, поиски которой велись в Пятигорске с 4 января. Девочку обнаружили в Новороссийске.

Как сообщал «Кавказский узел», девочка в ночь с 3 на 4 января забрала из дома вещи, ушла и не вернулась. По версии следствия, несовершеннолетняя девушка сбежала вместе со своим возлюбленным, который старше ее на 10 лет.

Девочка была обнаружена в Новороссийске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления по Ставропольскому краю. По предварительной информации, преступлений в отношении подростка не совершалось. Девочка жива и невредима, ее жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ее побега будут изучаться следствием.

Поиском пропавшей занималась полиция и добровольцы. После шести дней безуспешных розысков было заведено дело по статье «Убийство».

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