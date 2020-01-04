Спасатели и следствие озвучили версии гибели четырех человек на Ставрополье

04 января 2020, 16:41

Частный дом в Горькой Балке сгорел из-за неисправных отопительных приборов, полагает Следком. МЧС считает, что пожар устроил выпивший курильщик.

Как писал "Кавказский узел", трое взрослых и ребенок погибли сегодня при пожаре в частном доме в Советском районе Ставропольского края.

Погибли двое мужчин, женщина и восьмилетняя девочка, уточнило следствие. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, назначены экспертизы, отчиталось на своем сайте управление Следкома по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов", - говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС, однако, считают, что наиболее вероятная причина - "неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения". Органы дознания МЧС проверяют эту и еще несколько версий, передал сообщение ведомства ТАСС.