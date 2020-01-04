04 января 2020, 16:41

Спасатели и следствие озвучили версии гибели четырех человек на Ставрополье

Частный дом в Горькой Балке сгорел из-за неисправных отопительных приборов, полагает Следком. МЧС считает, что пожар устроил выпивший курильщик.

Как писал "Кавказский узел", трое взрослых и ребенок погибли сегодня при пожаре в частном доме в Советском районе Ставропольского края.

Сгоревший в Горькой Балке дом. Фото пресс-службы управления Следкома по Ставропольскому краю, https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1426885/Погибли двое мужчин, женщина и восьмилетняя девочка, уточнило следствие. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, назначены экспертизы, отчиталось на своем сайте управление Следкома по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов", - говорится в сообщении. 

В краевом главке МЧС, однако, считают, что наиболее вероятная причина - "неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения". Органы дознания МЧС проверяют эту и еще несколько версий, передал сообщение ведомства ТАСС.

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