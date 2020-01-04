Сотрудники МЧС на месте пожара в Горькой Балке 4 января 2020 года. Фото пресс-службы МЧС, https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4049843

04 января 2020, 11:45

Тела четырех человек найдены после пожара на Ставрополье

Трое взрослых и ребенок погибли сегодня при пожаре в частном доме в Советском районе Ставропольского края.

По данным МЧС, информация о пожаре в селе Горькая Балка поступила сегодня после полуночи, его потушили к 3.40 мск. Сгорела летняя кухня частного дома.

"По уточненным данным, четыре человека погибло, из них один ребенок", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал о пожаре в Астрахани, где 2 января  в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека. Городские власти предложили погорельцам временное жилье.

Примечание:

"Сергей Миронов вступился за жителей аварийного общежития в Астрахани", "Противник светлоярской свалки избит в Волгограде", "Жители Астрахани заявляют о повреждении дома–памятника архитектуры из-за ремонтных работ".

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04 января 2020, 11:20

04 января 2020, 09:43

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