04 января 2020, 11:45
Тела четырех человек найдены после пожара на Ставрополье
Трое взрослых и ребенок погибли сегодня при пожаре в частном доме в Советском районе Ставропольского края.
По данным МЧС, информация о пожаре в селе Горькая Балка поступила сегодня после полуночи, его потушили к 3.40 мск. Сгорела летняя кухня частного дома.
"По уточненным данным, четыре человека погибло, из них один ребенок", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее "Кавказский узел" писал о пожаре в Астрахани, где 2 января в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека. Городские власти предложили погорельцам временное жилье.
"Сергей Миронов вступился за жителей аварийного общежития в Астрахани", "Противник светлоярской свалки избит в Волгограде", "Жители Астрахани заявляют о повреждении дома–памятника архитектуры из-за ремонтных работ".
04 января 2020, 13:15
-
Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале
Силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.
04 января 2020, 12:50
-
Зрители фильма о Барахе Чемурзиеве выразили поддержку ингушским активистам
Родители одного из лидеров протестов в Ингушетии Бараха Чемурзиева рассказали в документальном фильме "Репрессии" о его задержании и призвали бороться за "народное дело". Пользователи Youtube, посмотревшие сегодняшнюю премьеру фильма, назвали историю семьи Чемурзиевых показательной для Ингушетии.
04 января 2020, 11:20
-
Пользователи Instagram осудили молодежь за танцы у новогодней елки в Грозном
Видео с несколькими парами, вальсирующими в центре Грозного, вызвало в соцсетях сетования на нарушение чеченских норм поведения. Пользователи раскритиковали как танцующих, так и зрителей, которые их не остановили.
04 января 2020, 09:43
-
Азербайджан заявил о 22 обстрелах с армянской стороны
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня министерство обороны обороны Азербайджана.
04 января 2020, 08:49
-
Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе
Сестры 10 и 12 лет провалились под лед и утонули в горном водоеме в Ножай-Юртовском районе Чечни.
-
04 января 2020, 12:50
Зрители фильма о Барахе Чемурзиеве выразили поддержку ингушским активистам
-
04 января 2020, 06:54
Ильгар Мамедов потребовал приостановить полномочия Азербайджана в Совете Европы
-
03 января 2020, 22:17
Махачкалинцы поспорили с властями о качестве реконструкции центральной площади
-
03 января 2020, 20:233
Перекрытая ради Делимханова дорога возмутила жителей Ингушетии
-
03 января 2020, 13:14
Власти Астрахани предложили временное жилье погорельцам
-
03 января 2020, 09:51
Водоканал отреагировал на жалобу жителя Нальчика в соцсети
-
04 января 2020, 13:15
Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале
-
04 января 2020, 09:43
Азербайджан заявил о 22 обстрелах с армянской стороны
-
04 января 2020, 08:49
Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе
-
03 января 2020, 21:14
Состояние Цотне Гамсахурдии стабилизировалось
-
03 января 2020, 19:31
Ростовская полиция заинтересовалась массовой дракой врачей
-
03 января 2020, 14:23
Оппозиционер проиграл суд о регистрации на выборы в парламент Азербайджана
-
03 января 2020, 12:17
Самолет Баку - Москва экстренно приземлился в Волгограде
-
03 января 2020, 08:461
Азербайджан насчитал 23 обстрела на линии фронта
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников
Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном
Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"
Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья
-
04 января 2020, 13:15
Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале
-
04 января 2020, 12:50
Зрители фильма о Барахе Чемурзиеве выразили поддержку ингушским активистам
-
31 декабря 2019, 23:31
Мурат Гукемухов
-
30 декабря 2019, 16:06
Предновогодние теракты в Волгограде (2013)
-
21 декабря 2019, 13:117
Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино
-
02 января 2020, 20:05В Адыгее медики предупреждают о случаях кори
-
02 января 2020, 16:54В Сочи в селе Каштаны у пенсионера отбирают земельный участок
-
01 января 2020, 23:53Израильское правительство выделило 200 млн. шекелей на развитие друзских и черкесских сообществ
-
01 января 2020, 23:49Победителем шоу Голос стал Аскер Бербеков из Баксана
-
30 декабря 2019, 20:15Из Северного Кавказа в Саудовскую Аравию вылетел первый прямой авиарейс
-
11 декабря 2019, 12:22
В ноябре 2019 года на Северном Кавказе не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта
-
10 декабря 2019, 13:00
В октябре 2019 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было