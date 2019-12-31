31 декабря 2019, 13:31

Студент осужден за нападения с кислотой на девушек в Буденновске

Суд назначил пять лет колонии студенту медицинского колледжа Шамилю Чапарову, облившему кислотой трех девушек-подростков в Буденновске, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел", в сентябре 2018 года 19-летний студент медицинского колледжа был задержан по подозрению в нападении на трех несовершеннолетних девушек в Буденновске, получивших химические ожоги от серной кислоты. В июле 2019 года ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Защита заявила о нарушениях в деле и требовала направить его на дорасследование, однако суд отказался это сделать.

Шамиль Чапаров признан судом виновным по статьям о причинении тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Согласно приговору, он 20 июня 2017 года выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а спустя три дня облил на улице кислотой еще двух девушек-подростков, 15 и 16 лет. Причин для нападений у Чапарова не было, подчеркивается в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Ранее Шамиль Чапаров пояснял, что вымещал на девушках злобу. Лицо одной из потерпевших осталось обезображенным, информировал 30 декабря "Пятигорск".

Буденновский городской суд вынес приговор 30 декабря, сообщил суд на своем сайте. "Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, однако его виновность полностью подтвердилась показаниями потерпевших и их законных представителей, показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела", - отмечается в сообщении.

За тяжкий вред здоровью одной из жертв нападений Чапарову назначено четыре года заключения, за вред средней тяжести - два года лишения свободы, а за легкий вред - 320 часов обязательных работ. Сложив все три меры наказания, суд постановил заключить Чапарова на пять лет в исправительную колонию общего режима, как и просил гособвинитель. Чапарова взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Буденновского райсуда.

Примечание:

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