Полицейская машина. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 января 2020, 11:06

Поиски пропавшей на Ставрополье школьницы продолжаются шестой день

Полиция ищет 13-летнюю девочку из Пятигорска, которая ушла из дома 3 января и не вернулась. Версия о побеге с совершеннолетним возлюбленным вызвала споры между пользователями Instagram.

Ориентировки на школьницу 2006 года рождения переданы всем наружным нарядам пятигорской полиции, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград". В поисках участвует не только полиция, но и сотрудники краевого управления Следкома. По данным МВД, школьница ушла из дома, забрав вещи, передало 7 января ГТРК "Ставрополье".

Девочка вышла из дома с мужчиной 1996 года рождения, местонахождение которого также неизвестно, говорится в публикации с просьбой помочь поискам, размещенной в группе pyatigorsk_online в Instagram 6 января.

Скриншот комментария относительно исчезновения пятигорской школьницы, https://www.instagram.com/p/B6-d9-aDiBU/Пользователи соцсети предположили, что пропавшие сбежали вместе. "Почему пропали? Сами ушли... Ромео и Джульетта", - написала marinochkaa0311. "Раз они собрали вещи, значит, умышленно задумали уйти", - прокомментировал публикацию пользователь lar293.

Эта версия вызвала возражения знакомых с подростком. "Она моя одноклассница, но не говорила, что куда-то собиралась идти", - написала _angelina_asiryan_05_. "Терзают меня смутные сомнения, что она сама собралась и ушла. Зная, как трепетно она всегда к маме относилась. <...> как-то не вяжется это с <ней>", - высказалась бывшая учительница пропавшей 19marinaaleksandrovna83.

К 11.00 мск 8 января эта публикация собрала 2,2 тысячи "лайков" и 117 комментариев. У группы pyatigorsk_online 149 тысяч подписчиков. На сайте Управления МВД по Ставропольскому краю по состоянию на 11.06 мск 8 января нет информации о ходе поисков, а на сайте краевого управления Следкома - о проверке или возбуждении уголовного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 декабря 2019 года суд назначил пять лет колонии студенту медицинского колледжа Шамилю Чапарову, облившему в Буденновске кислотой трех девушек 15-16 лет.

Примечание:

"Жительница Грозного нашла сына в полиции после десяти дней поисков", "Спасатели нашли тела двух грузинских рыбаков", "Односельчане Курбановых подтвердили версию об их похищении".

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