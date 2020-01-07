Автор книги о кадыровской Чечне раскритиковал изменения в республике

07 января 2020, 22:55

Рамзану Кадырову удалось внедрить в чеченское общество новые ценности и установить в республике систему управления, чуждую чеченским традициям, заявил французский писатель, автор книги о первых годах кадыровской Чечни Джонатан Литтелл в интервью "Медузе".

Как сообщал "Кавказский узел", писатель Джонатан Литтелл в мае 2017 года был одним из тех, кто поддержал организованную правозащитниками кампанию посланий солидарности с ЛГБТ Чечни и Донбасса.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Интервью с Джонатаном Литтеллом "Медуза" посвятила юбилею его книги, которая представляет собой "репортаж о Чечне третьего года Рамзана Кадырова". Беседу с ним издание опубликовало сегодня под заголовком "Все посыпется, если Рамзана не станет".

Отвечая на вопрос, что изменилось в республике за прошедшие с момента выхода книги 10 лет, писатель отметил кампанию преследования гомосексуалов как наиболее заметный за пределами Чечни процесс в республике.

"Также участились убийства людей за пределами Чечни. [Руководители республики] стали больше вовлечены в международную политику, как лично, так и отправляя наемников в гущу разных конфликтов — от Сирии до Украины. В общем, Кадыров точно набрал и силы, и мощи, и опыта. Что, конечно, делает его куда более опасным", - сказал Литтелл.

Книгу "Чечня. Год третий" Джонатан Литтелл опубликовал в 2010 году, по итогам предпринятой в мае 2009 года поездки в республику. Писатель впервые оказался в Чечне в качестве сотрудника Amnesty International во время Второй чеченской войны, а в 2009 году посетил уже «мирную» Чечню, встретившись со старыми знакомыми, простыми жителями и представителями местных властей, говорится в описании книги на сайте издательства "Ad Marginem".

По словам писателя, за прошедшие годы "чеченское общество очень сильно изменилось на самых фундаментальных уровнях". Власти республики задействовали для этого методы социальной инженерии: по предположению Литтелла, идею такой работы с чеченским обществом совместно выработали отец нынешнего главы Чечни Ахмат Кадыров и люди "вроде [помощника президента России Владислава] Суркова", а Кадырову-младшему выпало заниматься ее практическим воплощением.

Литтелл считает, что в реализации этой идеи Рамзан Кадыров "весьма преуспел": ему удалось "построить монархию" и сделать так, что "большинство чеченцев, молодых чеченцев, считают это нормальным".

"А исторически для чеченцев это ненормально. И старшее поколение считает это довольно диким. Но для молодежи, которая ничего, кроме разрухи, во время войны не знала, прервалась естественная социальная передача культурных ценностей, потому что их отцы были убиты в обеих войнах, а дети росли в лагерях беженцев без отцов, без дядей, которые могли бы научить их, как быть настоящим чеченцем", - говорит писатель.

Современные ценности чеченского общества он сравнивает с "советским театром", констатируя, что "общество мутировало до неузнаваемости". "Все эти танцы, театрализованные представления, которые так любит Рамзан (Кадыров), — это все советская китчевая версия Чечни. Они подкупили всех суфийских наставников, чтобы радикализировать ислам. Туда, в радикальный ислам, пошла вся высвобожденная энергия", - считает Джонатан Литтелл.

По словам писателя, этот же процесс привел к изменению отношения к женщине: в традиционном чеченском обществе публичная критика поведения чужой жены или дочери категорически недопустима, однако в современной Чечне она стала распространенным явлением.

"Если тебе не нравится, как себя ведет девушка, ты с ней вообще об этом не говоришь, за это могут убить. Если ты что-то и делаешь, то идешь к ее отцу, брату или к мужу, если она замужем, и объясняешь, что вот, ваша жена или дочь ведет себя таким образом и это не есть хорошо. И тогда вам говорят: «Да-да, вы правы, я что-то с этим сделаю». Или: «Да пошел ты [...], это вообще не твое дело, это моя дочь, отстань». Это нормальный чеченский способ действия. Так что когда рамзановские молодцы могут побить женщину за отсутствие платка, это совершенно не по-чеченски. [...] А люди испуганы так, что мирятся с этим", - объяснил он.

В жителях сегодняшней Чечни, по словам Литтелла, уже сложно встретить те черты характера, которые отличали "старомодных чеченцев", в том числе их умение твердо держать слово. Писатель также отмечает, что 20 лет назад в чеченском обществе "не всплывал" вопрос гомофобии и люди, внешне схожие с геями, не подвергались преследованию.

"В целом все было разнообразно. Теперь из общества ушла гибкость — это результат неочеченскости, внедренной Рамзаном и его людьми. Как я уже говорил, это совершенно искусственная вещь. А поскольку она искусственная, там нет эластичности. В таком режиме все должны жить одинаково, как при любом тоталитарном режиме", - сказал он.

Авторитарная власть Рамзана Кадырова представляет для России политическую угрозу: если с нынешним главой Чечни "что-то случится", его окружение не сможет сохранить в республике стабильность, полагает Литтелл. При этом на Западе, по словам писателя, проблема нарушения прав в Чечне всерьез практически никого не беспокоит. "Единственное, все хотят, чтобы из Чечни больше не было беженцев. А с Россией есть и другие проблемы: Крым, Донбасс, Сирия, — на все сил не хватит. К тому же Россия успешно подает Чечню как свою внутреннюю проблему. Это их внутреннее дело, и все", - заключил он.

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно прочитать на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне".

