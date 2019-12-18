Озвучены данные о прямых контактах Ельцина и Дудаева во время войны в Чечне

18 декабря 2019, 19:54

В ходе войны в Чечне между Ельциным и Дудаевым поддерживалась прямая связь, и Кремль обеспечивал президенту Ичкерии* свободу передвижения, заявил глава чеченского МВД Руслан Алханов в интервью РБК.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря исполнилось 25 лет с начала ввода российских войск в Чечню, что стало началом первой военной кампании в республике. Первая военная кампания в Чечне назревала с 1990 года и проводилась силовыми структурами без учета экспертных оценок, необузданный запуск военной машины в худшем ее виде стоил десятков тысяч человеческих жизней, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

11 декабря 1994 года в соответствии с подписанным в этот день президентом России Борисом Ельциным указом на территорию Чечни вошли три колонны федеральных войск. Первая чеченская война продолжалась до августа 1996 года, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)". События 11 декабря 1994 года не выглядели как начало полномасштабной войны, люди ожидали, что конфликт закончится мирным соглашением сторон, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

Борис Ельцин лично просил об освобождении самолета президента Ичкерии* Джохара Дудаева, когда его задержали в Югославии, утверждает глава МВД по Чечне Руслан Алханов. По его словам, связь между российским президентом и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день», пишет сегодня РБК со ссылкой на слова из интервью Алханова к фильму, который издание посвятило годовщине начала первой чеченской войны.

В частности, рассказал Алханов, Россия оказывала помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. «Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил - отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», - рассказал Руслан Алханов.

Он считает первую чеченскую кампанию выгодной для Ельцина и Дудаева. «Это сугубо мое личное мнение, дело в том, что эта первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий», - заявил Руслан Алханов.

Со ссылкой на слова начальника охраны Джохара Дудаева он рассказал, что на протяжении всей войны между президентом России и президентом Ичкерии* поддерживалась связь. «Его начальник охраны говорит: когда шла первая кампания, ни на один день связь между Дудаевым и Ельциным не прекращалась. Тогда о чем можно говорить?» - указал Руслан Алханов.

Он также утверждает, что Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии.

Описанный Алхановым инцидент с самолетом Дудаева в Югославии произошел в 1992 году и уже был описан в книге Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни», отмечает издание и приводит оттуда выдержку. «Российские ПВО регулярно давали «коридоры» для пролета чеченских самолетов с оружием и контрабандой на борту (за месяц «неопознанных» судов проходило до ста пятидесяти штук). Сам Дудаев преспокойно летал по всему миру, а когда однажды ооновские «голубые каски» задержали его в Боснии, он был освобожден по просьбе... российских властей», - написал Хинштейн.

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" , "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника" и биографическая справка о Джохаре Дудаеве.

* - Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.