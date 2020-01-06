Правительство пообещало пересмотреть брачный возраст в связи с традициями Кавказа

06 января 2020, 13:53

Минюст России запланировал в 2020 году пересмотреть законные основания для браков несовершеннолетних и скорректировать брачный возраст. Поправки в Семейный кодекс решено внести с учетом традиций народов Северного Кавказа, предположил глава профильного комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Как писал "Кавказский узел", на Северном Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. Хотя, согласно ст.13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст начинается с 18 лет, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить местным жителям вступать в брак с 16 лет. Самый низкий брачный возраст - 14 лет - установлен в Чечне и Адыгее, рассказали в октябре 2019 года юристы.

Минюст России планирует до декабря 2020 года подготовить проект поправок в ст.13 Семейного кодекса и федеральный закон "Об актах гражданского состояния" "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак", следует из плана законопроектной работы правительства России на 2020 год, размещенного на сайте кабмина.

В Госдуму законопроект планируется внести в феврале 2021 года, уточняет РИА "Новости".

По мнению главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, речь может идти об увеличении количества оснований, позволяющих несовершеннолетним вступать в брак. "Я думаю, вряд ли будут идти по пути снижения возраста вступления в брак. Возможно, будет большее количество обстоятельств, позволяющих несовершеннолетним гражданам создавать семью", - сказал 5 января Валерий Рязанский.

Он также не исключил, что поправки в Семейный кодекс будут вноситься "с учетом сложившихся традиций народов Северного Кавказа". "Может быть, будут передаваться какие-то дополнительные полномочия местным органам власти в этой сфере", - процитировало Рязанского агентство.

Свободной дискуссии о вопросах секса и брачной жизни на Северном Кавказе нет, а публично декларируемые консервативные установки в этой области серьезно расходятся с практикой, рассказали в июне 2019 года автор исследования "Как относятся к сексу, девственности и браку на Северном Кавказе?" Ирина Костерина и опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что в России нет причин для изменения брачного возраста. "Общественная палата крайне настороженно относится к предложениям корректировки возраста вступления в брак. У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения", - сказала она.

Если же правительство намерено уточнить "уважительные причины" для вступления в брак, то "это можно поддержать", уточнила Диана Гурцкая.

"Но есть еще один крайне важный момент. Субъекты России сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки", - привело ее слова агентство.

Сейчас среднестатистический возраст российских женщин, вступающих в брак, составляет, по данным Росстата, от 25 до 34 лет, сообщило 23 сентября 2019 года RT.

"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в своё удовольствие", - процитировало издание заведующую лабораторией РЭУ им.Плеханова Елену Егорову.

Преследование за браки с несовершеннолетними характерно для Кабардино-Балкарии

Напомним, в 2011 году Управление СКР по Кабардино-Балкарии потребовало от муфтията не допускать браков с несовершеннолетними. Мусульманский брак не противоречит российскому законодательству только в тех случаях, когда оба супруга достигли 16-летнего возраста, указало ведомство.

В октябре 2019 года в суд было передано дело жителя Черекского района республики. Следователи обвинили его в том, что он вступил в интимную связь с несовершеннолетней. По их версии, преступлению поспособствовал ДУМ, поскольку пара смогла заключить религиозный брак.

В Кабардино-Балкарии открывают уголовные дела по этой статье, потому что по сравнению с Ингушетией, Чечней или Дагестаном, эта республика "не настолько исламизирована", предположил ранее старший научный сотрудник Института востоковедения, профессор Михаил Рощин. "Исторически очень часто на Кавказе фиксируются браки девушек с 14 лет", - сказал "Кавказскому узлу" Рощин, напомнив, что "светский закон в отдельных случая и в отдельных регионах даёт послабления на вступление в брак раньше 16 лет".

В Чечне случаев привлечения к уголовной ответственности за ранние браки нет, подтвердил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Если девушка выходит замуж в 14-15 лет, то на это никто в обществе не обращает внимания как на что-то неестественное", - сказал юрист.