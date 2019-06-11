Глобализация меняет отношение к сексу на Северном Кавказе

11 июня 2019, 04:06

Свободной дискуссии о вопросах секса и брачной жизни на Северном Кавказе нет, а публично декларируемые консервативные установки в этой области серьезно расходятся с практикой, рассказали автор исследования "Как относятся к сексу, девственности и браку на Северном Кавказе?" Ирина Костерина и опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Координатор программы "Гендерная демократия" Фонда Генриха Белля, социолог Ирина Костерина подготовила исследование "Как относятся к сексу, девственности и браку на Северном Кавказе?". Доклад по итогам исследования пока не опубликован, но некоторые его тезисы автор представила на научно-просветительской конференции о сексуальности "Без цензуры", прошедшей в Москве. Традиционный подход к обсуждению вопросов интимной жизни на Северном Кавказе постепенно переосмысливается под влиянием глобализационных трендов, хотя в целом его влияние сохраняется, сообщила Костерина 10 июня корреспонденту "Кавказского узла".

"Риторика по поводу определения, что правильно, а что неправильно, остается консервативной: к примеру, большинство говорит, что девушкам важно сохранять девственность до брака. Эта часть воззрений пришла из обычаев, адатов, но в современную эпоху есть новые тенденции. Например, утверждается, что и мужчина тоже должен сохранять девственность до брака, потому что так положено по исламу. Это нередко характерно для молодых ребят, которых считают салафитами. Таким образом, существуют как бы две нормы, которые воздействуют на поведение", - рассказала Костерина.

Наряду с декларативными принципами в реальной жизни существуют разные модели поведения, отметила исследователь. "Да, есть часть людей, которые придерживаются норм, и для них это очень важно, они не допускают какого-то другого поведения, осуждают добрачные и внебрачные связи. Они за строгое соблюдение моральных норм и мужчинами, и женщинами. Но есть те, кто живет совсем по-другому, в первую очередь мужчины имеют разных сексуальных партнеров, любовниц. Они не видят проблем для себя в добрачных и внебрачных связях", - пояснила она.

Разница в отношении к сексуальным связям во многом зависит от жизненного опыта каждого человека. "Если человек живет безвыездно в селе, то там он у всех на виду, и давление общественного мнения сильнее. Если человек уехал в город, съездил на заработки на север, в Ростов, тогда на его поведении сказывается влияние другого образа жизни", - добавила Ирина Костерина.

По словам Костериной, нормы ислама допускают обсуждение самых разных вопросов секса и брака. "Недавно вышла очень интересная книга автора-мусульманки The Muslimah sex manual. A Halal Guidе to mind blowing sex. "Руководство по сексу для мусульманки. Халяльный гид - как иметь офигенный секс" - так можно перевести название книги. Ее автор проанализировала законы об интимной жизни на основе Корана и хадисов. Ведь есть много предубеждений на Кавказе по поводу секса: к примеру, когда я говорила с людьми на тему орального секса или мастурбации, они вываливали все, что знали об этом, но при этом не могли точно сказать, насколько это соответствует исламу или нет. А автор этой книги разбирает темы сексуальной жизни ровно так, как написано в религиозных текстах, чтобы не было каких-то мифов, придумок и отсебятины. Все это написано современным языком, привлекательно и увлекательно, не для бабушек, а для молодежи", - рассказала Костерина.

Табу на обсуждение некоторых проблем сексуальной жизни исследователь связывает с традициями и адатами, а не с нормами ислама. Во многих мусульманских странах люди обсуждают темы секса спокойно, но на Северном Кавказе вести такие разговоры не принято. Жители Северного Кавказа нередко стесняются говорить на темы сексуальности и склонны заменять эвфемизмами отдельные термины, хотя никакими санкциями такой разговор не грозит, отметила она.

"Северный Кавказ относится, как считают исследователи, к традиционным "культурам чести". Честь как ценность находится на высоком месте - не только женская честь, оскорбления в адрес мужчины тоже воспринимаются гораздо острее, чем в культурах иного типа. Это культуры, в которых говорить о чем-то публично не принято, но это вовсе не связано с исламом", - пояснила Ирина Костерина. Исследователь добавила, что кровная месть или "убийства чести" также связаны именно с локальными "культурами чести", а не с исламом.

Анохина: тема секса в Дагестане не табуирована

В сообществах мусульман, в пабликах исламской направленности вопросы секса достаточно свободно обсуждаются, указала дагестанская журналистка Светлана Анохина.

Анохина сослалась на изданную в России книгу "Любовь и секс в исламе" с подробными разъяснениями разных вопросов интимной жизни и допустимости тех или иных сексуальных практик. Тем не менее, на бытовом уровне в дагестанском обществе говорить про секс в конструктивном ключе не принято, отметила журналистка.

Книга "Любовь и секс в Исламе. Сборник статей и фетв" была издана в 2004 году издательством "Ансар" в Москве, ее тираж - 5 тысяч экземпляров, указано на сайте книжного магазина "Москва".

"У нас нет середины, спокойного обсуждения темы: либо сухое изложение точки зрения шариата, либо упоминание предмета разговора вызывает напряженность. В социальных сетях много зависит от группы, от того, на чьей странице ведется разговор. Некоторые [участники] пускаются в совершенно недопустимый тон, что говорит о том, что нормы разговора об этом нет. В общедоступных пабликах, где участвуют и юноши и девушки, очень часто кавказская молодежь фантазирует на сексуальные темы. Отдельные комментаторы, которые, если человек им чем-то не нравится, со рвением начинают интересоваться чужой сексуальной жизнью, угрожая самому поучаствовать в ней. Разбирается поведение посторонних женщин", - рассказала она корреспондентам "Кавказского узла".

Обсуждение сексуальных практик в подобном ключе свидетельствует о том, что тема интимных отношений как таковая не табуирована, отметила журналистка. По словам Анохиной, темы сексуальности в традиционном обществе всегда обсуждались, пусть и в иносказательных выражениях.

"Дагестанцы в большинстве своем простые люди, которые жили на земле, на природе, рядом с животными. Патриархальное общество очень натуралистично. У дагестанских народов достаточно своеобразного фольклора — песни, частушки, поговорки, по содержанию близкие к сказкам Афанасьева. Да, определенным прослойкам нельзя было говорить на сексуальные темы, молодым девушкам, например, но и то на публике. Между собой женщины были остры на язык по этой теме. Конечно, лексика о сексе была табуирована: вместо определенных слов и выражений придумывались эвфемизмы. Например, когда муж и жена уединялись для интимных отношений, то говорили, что они "поют ослиные песни", - описала ситуацию Анохина.

Тема любви и романтических отношений начала подниматься в разговорах позднее, когда сам процесс сексуальных отношений, пусть и с эвфемизмами, уже свободно обсуждался. "Была в середине XIX века аварская поэтесса-певица Анхил Марин, во времена Кавказской войны. Ее поэзия уже иная, она знаменует переход от народного понимания сексуальной жизни, довольно грубого по тону, к романтическому пониманию любви и секса", - добавила Анохина.

Шевченко указал на лицемерие в сексуальном поведении

Журналист Максим Шевченко согласен с мнением, что в вопросах секса риторика у жителей Северного Кавказа нередко расходится с практикой. Исследование Ирины Костериной может побороть проявления лицемерия в этой области, предположил он.

"На Северном Кавказе, как и везде, есть разные социальные группы и страты. Консервативную часть в значительной степени составляют верующие люди: мусульмане или люди, придерживающиеся какой-то традиционной религии, как в Осетии, например. Для них секс - это часть их личной, семейной жизни. Мораль является ключевой вещью, и они, как правило, не обсуждают публично такие темы, по крайней мере внешне дистанцируются от такого рода разговоров", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время в мусульманском отношении к вопросам секса и брака есть свои нюансы: в исламе, в отличие от христианства, сюжетов о сексуальных отношениях человека не избегают, отметил Шевченко.

"В христианстве разделяются и противопоставляются друг другу человек и его плоть. В исламе же человек, его тело, его пол - все это дар Всевышнего, и надо этим распоряжаться согласно установкам Всевышнего. Секс предписан исламом как часть человеческой жизни, но секс в законных, а не разрушающих семью и природу человека отношениях. Если взять сунну Пророка Мухаммада, то в хадисах обсуждаются порой такие физиологические детали взаимоотношений супругов, которые ещё не с каждым психотерапевтом обсудишь. Ислам постулирует наслаждение в интимной жизни супругов, как один из принципов союза между мужчиной и женщиной и крепости их отношений. В Коране есть аят, в котором говорится: "Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете". Можно иметь до четырех жен, но надо быть верным им, не допускать, чтобы какая-то из них была в ущербе или убытке. Жены имеют право быть женщинами в полной мере, в том числе получая наслаждение и оргазм", - рассказал Шевченко.

Наряду с верующими, публично обсуждать проблемы сексуальных отношений на Северном Кавказ не склонны и "светские консерваторы". "Это люди в большинстве своем старшего поколения, которые сохранили мораль советского периода", - пояснил Шевченко.

Вместе с тем в республиках Северного Кавказа существует прослойка людей, практикующих беспорядочные половые связи, хотя на словах они пытаются придерживаться общепринятых норм, отметил журналист.

"В Дагестане, в Махачкале я наблюдал их поведение: для них нормой стали любовницы, промискуитет. Это бомбиты и кавказские мачо, которые все время в поиске сексуальных приключений. Это то, что в истории ислама называлось джахилия, в противовес исламу", - заключил Шевченко.