Жалоба волгоградского фермера Путину нашла поддержку у сельчан

25 декабря 2019, 11:05

Фермерские хозяйства в Волгоградской области бедствуют, поскольку лишены возможности напрямую поставлять молоко в детсады и школы по низкой цене, а услуги перекупщиков увеличивают нагрузку на бюджет, пожаловался президенту России крестьянин Андрей Прошаков. Эта проблема актуальна для многих фермеров на фоне бездействия местных властей, подтвердили другие предприниматели.

Жалобу на проблему фермеров Волгоградской области, занятых молочным животноводством, крестьянин из станицы Иловлинской, член штаба ОНФ Волгоградской области Андрей Прошаков озвучил 23 декабря в Адыгее, где Владимир Путин на встрече с представителями общественности обсуждал вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий.

"Закупочная цена для сельхозпроизводителя на молоко не меняется 25 лет, а розничная цена постоянно растёт. Например, селянка, подоив корову и сдав молоко перекупщику – зимой по 20 рублей, летом по 12 рублей, – отправляет своих детей в школу. Они там получают завтрак, обед, молоко, привезённое за 100 километров, купленное по 65 рублей. Я предлагаю вернуться к той законодательной базе, которая позволит местным муниципальным предприятиям покупать непосредственно у сельхозпроизводителей, проживающих на месте", - сказал президенту Андрей Прошаков.

Он привел в пример Иловлинский район Волгоградской области. "Если у нас [питающихся в детских учреждениях] детей 4,5 тысячи, и нормы потребления молока - 900 литров, то при условии, что мы будем покупать молоко по 30 рублей, а не по 65 в день, в сельском районе только на одном молоке мы можем для бюджета сэкономить 31 500 рублей", - подсчитал фермер.

Он попросил Владимира Путина поддержать пилотную программу Волгоградской области, которая "позволит одновременно увеличить закупочную цену для сельхозпроизводителя и сэкономить огромные деньги для бюджета", сообщила 23 декабря пресс-служба президента.

Владимир Путин напомнил в ответ, что "и сейчас никто не запрещает местным властям закупать продукцию, если она есть на месте, у местных производителей".

"Никто не запрещает. Но почему‑то некоторые предпочитают покупать подороже и издалека. Возникает вопрос: есть какая‑то в этом заинтересованность или нет? Нужно разбираться с каждым конкретным случаем в отдельности. Что касается закупок на месте, у своих производителей, конечно, я полностью с этим согласен. Нет никаких ограничений для этого", - приводятся слова Путина в стенограмме, размещенной на сайте президента России.

Фермеры посетовали на бездействие местных властей

Раньше молоко, фрукты и овощи детсады и школы закупали у местных производителей, пояснил 24 декабря корреспонденту "Кавказского узла" свое решение обратиться к президенту Андрей Прошаков.

"Это повысит стимул для сельхозпроизводителей, исключит перекупщиков и сэкономит колоссальные деньги для бюджета, которые можно направить на поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас зарабатывают торговые сети и перекупщики, а не крестьяне", - сказал фермер. Владимир Путин на встрече "корректно выслушивал о нарушениях, о которых ему рассказывали и делал пометки", уточнил Андрей Прошаков.

С позицией Прошакова согласны и другие фермеры из Волгоградской области. "Я держу коров, и концы с концами еле свожу. У меня уже мысли все бросить. У нас молоко забирают перекупщики. Они получают от государства дотации, а я не получаю ничего. Раньше в сельсовете мы получали дотации, а сейчас нас вроде и не существует", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" фермер Александр Богатырев.

Он считает разумным решением поднять закупочные цены на молоко. "Хоть бы стимул нам какой-то, уже руки опускаются от этого всего... Сдаю сейчас молоко перекупщикам по 20 рублей, они по бумагам являются производителями молока. Детям в школы молоко возят за 100 километров, деньги идут на бензин, транспортные расходы, логистику. Нужно, чтобы брали у нас на местах, тем более все ветзаключения и справки у нас в наличии. Но даже не было попыток, чтобы организовать покупку молока у нас", - сказал Александр Богатырев.

Фермер Василий Прокофьев раньше работал бригадиром на молочной ферме. "Были совхозы, дети ели мясо с нашей фермы, молоко каждое утро привозилось с утренней дойки и в садик, и в школу. У меня двое детей учатся в школе, они завтракают и обедают там. Привозят молоко с молокозаводов. Я наблюдал за этим, оно на грани просрочки, это не молоко вовсе. Я понимаю, что на этом хорошо зарабатывают те, кто выигрывает тендеры... Молоко, поставляемое по тендеру, получается втридорога. У нас же в деревне летом литр натурального молока стоит всего 20 рублей", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" Василий Прокофьев.

Отсутствие системы прямых поставок молока сказывается на рентабельности бизнеса, пояснил фермер. "У нас тут рядом приехал человек из города, организовал молочную ферму, вложил большие деньги. Сначала к нему возили корреспондентов показывать его бизнес, сейчас он рыдает и готов продать ферму за полцены. Летом он сдает молоко по 17 рублей. Никто эту проблему решать не хочет", - рассказал Прокофьев.

От поставки молока в школы и детсады выиграет в первую очередь бюджет, считает фермер Валерий Выдрин. "Если завозить будут не по 65 рублей, а прямыми поставками – это очень хорошо. Закупочные цены надо поднимать. Зимой, когда молока мало, цены поднимаются, в сезон же падают до 20 рублей за литр. У фермеров же все официально – коровы пролечены, привиты, взят отбор крови, почему нельзя брать у них молоко напрямую?" – озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение фермер.

Власти региона рапортовали о грантовой поддержке фермеров

Администрация Волгоградской области 2 декабря отчиталась на своем сайте о росте объемов производства молочной продукции за 10 месяцев 2019 года. По данным администрации, с января по октябрь объемы производства творога выросли на 25%, сливочного масла - на 5,8%, мороженого - на 13,5%.

"В целом по региону объемы производства молока выросли на 1,6% - отрасль животноводства планомерно увеличивает обороты за счет реализации новых проектов на базе крупных предприятий, а также благодаря вовлечению все большего количества фермерских хозяйств в эту сферу путем грантовой поддержки", - говорится в сообщении.

Всего по итогам 10 месяцев индекс производства пищевых продуктов в области составил, по данным властей, 105,4%. "За январь-октябрь текущего года переработчиками выпущено товаров на сумму 56 миллиардов рублей", - отмечается в пресс-релизе.