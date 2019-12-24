Правозащитники добились возобновления дела об убийстве сестер Айдамировых

24 декабря 2019, 16:30

Следком возобновил дело пропавших в Чечне сестер Айдамировых. Следователи должны ответить на вопросы о причастности силовиков к исчезновению и убийству, но надежды на наказание виновных нет, готовится жалоба в Европейский суд по правам человека, сообщил сегодня глава северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

Как сообщал "Кавказский узел", сестры Айдамировы пропали при невыясненных обстоятельствах в населенном пункте Гелдаган Курчалоевского района Чечни 9 мая 2013 года. По данным прокуратуры, 23-летняя Зарган и 25-летняя Сацита Айдамировы работали на частной автомойке. Там же, в подсобке, они и жили. После пропажи сестер в помещении мойки были обнаружены следы крови. Хозяин мойки был задержан. По словам сестры пропавших, дело о об их убийстве неоднократно приостанавливалось.

Сообщение с просьбой помочь найти пропавших сестер поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 5 декабря 2018 года. Две молодые женщины, у которых остались маленькие дети, более пяти лет числятся без вести пропавшими, написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

23 декабря юристам Комитета против пыток после удалось получить копию постановления о возобновлении следствия по делу об убийстве сестер Айдамировых, говорится в пресс-релизе правозащитной организации, полученном сегодня "Кавказским узлом".

Комитет против пыток надеется, что возобновленное расследование хотя бы прояснит некоторые обстоятельства дела. "Я надеюсь, что теперь следствие, наконец, получит ответы из федеральной гильзотеки и, соответственно, выяснит, откуда взялись те гильзы, которые были обнаружены на месте похищения сестер Айдамировых", - пояснил руководитель северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые обстоятельства исчезновения сестер стали известны их родным лишь несколько лет спустя. "В тот день, говорят люди, был рейд... Вооруженные люди ездили в затемненных машинах. Выявляли якобы нарушения. Именно такая машина со включенной на полную громкость музыкой подъехала к автомойке. Люди слышали выстрелы. Вероятно, эти вооруженные люди забрали женщин", - рассказала сестра пропавших Элита Айдамирова. В ходе осмотра помещения автомойки были изъяты три гильзы и три сплющенные пули малокалиберной винтовки, а также три гильзы от автомата Калашникова.

Кроме того, ранее следствие не ответило на вопрос о том, что 9 мая 2013 года на территории автомойки делали силовики, указал Пискунов. "О том, что 9 мая на автомойке было 15-20 человек в форменном обмундировании, сообщал владелец автомойки. По его словам, он видел среди этих людей как военных, так и сотрудников правоохранительных органов. Почему они туда приехали, если на тот момент никто еще не обращался в правоохранительные органы, неизвестно", - отметил представитель Комитета против пыток.

Он добавил, что следствие может установить, где находились сестры Айдамировы в тот день. "Еще в сентябре 2013 года сотовый оператор дал ответ, что телефоны с серийными номерами, которые принадлежали сестрам Айдамировым, использовались после их похищения, и дал адреса и имена людей, которые ими пользовались. Эти люди до сих пор не опрошены, хотя они могли бы сообщить, как к ним попали эти телефоны, и это могло бы вывести на человека, который эти телефоны продавал, например. Если получится установить маршрут движения телефонов, можно будет понять, где могли быть сестры Айдамировы", - предположил Пискунов.

Комитет против пыток полагал, что в последний раз это уголовное дело было прекращено еще в июне 2015 года, отмечается в редизе организации. "На это постановление мы неоднократно подавали жалобы, которые оставались без удовлетворения. И вот вчера мы не без труда, но смогли буквально выцарапать у следователей Следственного комитета последнее процессуальное решение по делу – постановление о возобновлении следствия от 14 ноября 2019 года. Получили мы его только спустя полтора месяца после его вынесения", - приводятся в релизе слова Дмитрия Пискунова.

Комитет против пыток готовит жалобу в ЕСПЧ. "Сейчас уже срок дополнительного следствия истек, но никакого нового процессуального решения еще принято не было. К сожалению, шансов на то, что работа на национальном уровне приведет к наказанию виновных, уже практически нет, поэтому в ближайшее время мы направим жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах матери пропавших дочерей", - сообщил Дмитрий Пискунов.

Родные Айдамировых жаловались на давление силовиков

Мать пропавших, Замани Магиева, признана потерпевшей по делу об убийстве, в Комитет против пыток она обратилась еще 15 ноября 2013 года. По словам Магиевой, именно после этого на семью стали оказывать давление силовики. В частности, они, как утверждает Магиева, ибили ее брата. "Требовали, чтобы он оговорил себя, что мол, он сам с сестрами что-то сделал. В больнице даже боялись снимать побои", - рассказала ранее женщина "Кавказскому узлу".

Родные пояснили, что не обжаловали бездействие следствия, потому что не знали, как надо поступить юридически правильно. "Но мы писали везде, в том числе Путину и в правительство. Поэтому, наверное, нам в этом году ответили на наши просьбы из Курчалоевского ОМВД. Раньше они вообще молчали", - сообщила сестра пропавших, Элита Айдамирова.

У одной из пропавших, Сациты Айдамировой, остались двое детей, у Зарган Айдамировой - один. О пропаже сестер рассказал в своем фильме "Чечня, война без следа" французский режиссер Манон Луазо.