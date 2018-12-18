Родные пропавших в Чечне сестер Айдамировых требуют возобновить расследование дела

18 декабря 2018, 04:15

Элита Айдамирова - сестра пропавших в Курчалоевском районе Зарган и Сациты Айдамировых - рассказала обстоятельства инцидента, произошедшего в 2013 году. По ее словам, дело о пропаже сестер неоднократно приостанавливалось, а на членов семьи оказывалось давление.

Как писал "Кавказский узел", сестры Айдамировы пропали при невыясненных обстоятельствах в населенном пункте Гелдаган Курчалоевского района Чечни 9 мая 2013 года. По данным прокуратуры, 23-летняя Зарган и 25-летняя Сацита Айдамировы работали на частной автомойке, где также и проживали в подсобном помещении. После их пропажи в помещении мойки были обнаружены следы крови. Хозяин мойки был задержан, но информации о том, что могло произойти с Айдамировыми, узнать не удалось. В октябре 2013 года прокуратура Чечни потребовала ускорить расследование дело о пропаже молодых женщин.

Сообщение с просьбой помочь найти пропавших сестер поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Две молодые женщины, у которых остались маленькие дети, числятся без вести пропавшими, написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Старшая сестра пропавших женщин Элита Айдамирова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что по поводу исчезновения Сациты и Зарган было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (убийство двух и более лиц), однако оно неоднократно приостанавливалось.

"Причем всегда остановка в расследовании сопровождались отпиской, что "достоверной информации не удалось получить", - рассказала она.

По ее словам, накануне пропажи у Сациты Айдамировой был день рождения.

"Я и другие сестры - нас всего было шесть, после пропажи осталось четыре - решили поздравить её по телефону. Сацита вместе с Зарган работали на автомойке. Здесь же в подсобном помещении сестры с еще одной работницей (имени Элита Айдамирова не знает. - Прим. "Кавказского узла") оставались ночевать. Но в тот день они сказали мне, что, возможно, ночью приедут ко мне", - рассказала она.

Страшная весть, по ее словам, пришла семье 9 мая.

"Маме позвонил какой-то человек, который представился участковым, и ошарашил её: "Что ты спишь, когда твоих дочерей, может быть, убили?", - рассказала Айдамирова.

По ее словам, когда она позвонила мужчине, тот отказался с ней общаться и дал контакты хозяина автомойки, на которой работали сестры.

Хозяин автомойки рассказал ей, что пришел и увидел мойку открытой, хотя работницы должны были уйти и закрыть ее. Тел он не видел. Он вызвал полицию и обратился к своим знакомым военным, которые оцепили мойку.

"В разговоре с мамой и со мной он выглядел то ли испуганным, то ли смущенным, и повторял, что ничего не знает", - отметила Элита Айдамирова.

По ее словам, родственники пропавших женщин настояли, чтобы им показали автомойку и помещение, где жили работницы. Оно было тщательно вымыто, но в подсобке был несъеденный ужин - растворимое картофельное пюре, а на диванах, где сёстры обычно отдыхали, следы, по словам женщины, от военных ботинок большого размера. При этом в помещении не было ни вещей, ни документов, которые были при работницах.

"Я дрожала от испуга, плакала, была в истерике. При том, что была на седьмом месяце беременности. На следующий день, 10 мая, мы принесли заявление о розыске пропавших сестёр в Курчалоевское РОВД. Но там не приняли его. Мы поехали в Грозненское РОВД, где сами полицейские были удивлены отказом коллег из Курчалоя", - рассказала женщина.

По ее словам, грозненские полицейские отправили дело вновь в Курчалоевское РОВД, откуда затем дело передали в Шалинское РОВД.

"Затем дело ушло в Следственный комитет. Какое-то время было в Шали, а позднее попало в отдел СК Старопромысловского района. Где спустя примерно полтора года после обращения дело закрыли", - рассказала Элита Айдамирова.

После закрытия дела мать пропавших женщин Замани Магиева обратилась в правозащитные организации, в том числе в "Комитет против пыток". После этого началось давление на всех членов семьи. Силовики избивали ее брата.

"Требовали, чтобы он оговорил себя, что мол, он сам с сёстрами что-то сделал. В больнице даже боялись снимать побои", - рассказала женщина.

Дело о пропаже сестер Айдамировых сгорело во время пожара в офисе "Комитета против пыток"

Замани Магиева и её дочь контактировали с сотрудниками и юристами Сводной мобильной группы по Кавказу, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник СМГ.

По его словам, к правозащитникам обратилась мать пропавших женщин.

"Она опасалась дальнейшего расследования из-за давления на сына... Его задерживали, избивали... Это было после поджога офиса КПП ("Комитета против пыток") 13 декабря 2014 года и до погрома 3 июня 2015 года. К сожалению, дело в архиве не сохранилось, оно сгорело в пожаре в офисе", - рассказал сотрудник СМГ.

Пожар в квартире в Грозном, где расположен офис Сводной мобильной группы (СМГ) Комитета против пыток, произошел 13 декабря 2014 года. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Офис, где находилась документация организации, выгорел полностью. По факту этого было возбуждено уголовное дело. 3 июня 2015 года в Грозном неизвестные напали на офис Сводной мобильной группы, в которой работают представители "Комитета против пыток". Нападавшие разбили автомобиль правозащитников, разрушили офис и квартиру СМГ. Членам группы удалось бежать.

По его словам, судебного обжалования по приостановлению расследования уголовного дела не было.

"Для того, чтобы дойти до ЕСПЧ по уголовному делу, достаточно обжаловать в суде первой инстанции бездействие в расследовании и одну апелляционную инстанцию в рамках расследования уголовного дела", - подчеркнул он.

Элита Айдамирова сообщила, что в суде они не обжаловали бездействие следствия, потому что не знали, как надо поступить юридически правильно.

"Но мы писали везде, в том числе Путину и в правительство. Поэтому, наверное, нам в этом году ответили на наши просьбы из Курчалоевского ОМВД. Раньше они вообще молчали", - уточнила она.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется ответ за подписью начальника полиции ОМВД по Курчалоевскому району майора Мусы Гехаева от 14 сентября 2018 года.

В нем в ответ на заявление Замани Магиевой Гехаев пишет, что "проводятся оперативно-разыскные мероприятия", но "достоверной информации" о лицах, причастных к преступлению против сестер Айдамировых, не выявлено. При этом "при получении значимой информации по данному факту" он обязуется сообщить родственникам пропавших дополнительно.

Сотрудник дежурной части ОМВД по Курчалоевскому району ничего не смог сообщить корреспонденту "Кавказского узла" о каких-либо результатах расследования уголовного дела об убийстве сестер Айдамировых. С начальником полиции майором Мусой Гехаевым дежурный соединить отказался, сославшись на его занятость.

Родные сестер Айдамировых узнали некоторые обстоятельства инцидента спустя несколько лет

Элита Айдамирова рассказала, что некоторые обстоятельства исчезновения сестер стали известны сразу, а некоторые - несколько лет спустя.

"В тот день, говорят люди, был рейд... Вооруженные люди ездили в затемненных машинах. Выявляли якобы нарушения. Именно такая машина со включенной на полную громкость музыкой подъехала к автомойке. Люди слышали выстрелы. Вероятно, эти вооруженные люди забрали женщин", - рассказала она.

Позднее родственники, по ее словам, получили информацию, что две женщины были ранены.

"Нам об этом рассказали бывшие медики... Судя по их рассказам, одна из них была сестра. Плотная девушка, раненная в плечо, кричала: "Я дочь Магиевой Замани", - рассказала женщина, добавив, что об этом семья узнала через три года после пропажи сестер.

Мать пропавших сестер надеется, что еще сможет увидеть их и обнять

По словам матери пропавших женщин Замани Магиевой, перед исчезновением Сацита Айдамирова была в разводе, а Зарган Айдамирова замужем, но в семье было не все ладно.

В настоящее время дети Сациты - мальчик и девочка - проживают со свекровью, которая запрещает видеться с ними, рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сын Зарган Айдамировой живет у Магиевой и, по ее словам, находится на ее иждивении.

"Я сейчас в кредитах. Надо было кормить чем-то, вот и взяла. Пенсию на внука не получаю", - сообщила она.

По её словам, после обращения в "Комитет против пыток" силовики ходили по соседям и пытались собрать порочащие их семью сведения.

"Но никого изъяна в нашей семьи не нашли. Никто из соседей про нас плохого не мог сказать. Видимо, хотели опозорить нас, чтобы оправдать свое бездействие. На самом деле они, вероятно, боялись тех, кто совершил это преступление. А у нас всё ещё есть надежда, что дочери живы, ведь их же не убили сразу. Может, куда продали. Думаю, ещё смогу их обнять и увидеть", - сказала Магиева.

О пропаже сестер Айдамировых рассказала в своем фильме режиссер Манон Луазо

В фильме французского режиссера Манон Луазо "Чечня, война без следа" (Tchetchenie, une guerre sans traces), снятом в 2015 году, Замани Магиева рассказала о пропаже двух ее дочерей.

"Они только хотели работать ради своих детей", - сказала одетая в черный платок женщина в интервью создателям фильма.

Магиева рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился участковым. "Твоих дочерей нету, мол, здесь море крови и осколки от пули. Тогда я удивилась, сказала, может я приеду... Тогда я приехала к дочери, оттуда мы поехали... Постели перевернутые были. Потом они помыли там, кровь вымыли, забрали осколки оттуда", - рассказала она.

Потом, по ее словам, им рассказали, что на мойку приезжали около десяти военных машин. "Сказали, помыть машины. И у них там начались крики. Плакали, орали друг на друга. После этого - ничего не знаем", - сказала Магиева.

По словам женщины, она после этого живет в страхе.

После интервью в фильме показано, как Магиева общается со своим внуком - сыном Зарган Айдамировой. "Посмотри на меня... Твоя мама скоро вернется с конфетами. Скоро вернется с твоей тетушкой", - переводит сказанные на чеченском слова диктор.

"Тяжелее всего смотреть на этих детей и быть не в силах помочь. Твой дедушка тебя защитит. Пока дедушка дышит - тебя никто не заберет. Все в руках Бога, я ему оставляю наказание этих людей. Только ему судить. Я не буду их проклинать. Бог все видит, он видит все поступки. Он видит, как живу я. Я готов умереть, если такова воля Божья. Я только хотел бы вернуть дочерей до того, как умру... Я думаю о них день и ночь", - говорит за кадром отец пропавших женщин (с чеченского переводит диктор).

Фильм Манон Луазо опубликован на видеохостинге YouTube в сентябре 2015 года. По данным на 04.00 мск 18 декабря он набрал 44 065 просмотров.