Сулейманов и Менглибаев приговорены к длительным срокам

23 декабря 2019, 16:22

Суд назначил Ринату Сулейманову и Русманбету Менглибаеву 17 и 15 лет колонии по делу о теракте в Пятигорске в 2010 году и подготовке взрыва в Ставрополе.



Как писал "Кавказский узел", дело Сулейманова и Менглибаева рассматривалось в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Прокурор запрашивал для них 21 год и 22 года колонии соответственно.

Русманбет Менглибаев и Ринат Сулейманов обвинялись в участии в банде, совершении теракта, незаконном изготовлении взрывного устройства. Менглибаев также обвинялся в покушении на совершение теракта. По версии обвинения, Сулейманов и Менглибаев добровольно вступили в состав банды под руководством Рафаэля Исмаилова и приняли активное участие в совершении преступлений, включая теракт в Пятигорске и подготовку второго теракта в Ставрополе в 2010 году. Ранее, на заседании 3 сентября, Сулейманов и Менглибаев отказались признать вину.

Сегодня суд вынес обвинительный приговор. Менглибаеву назначено 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и три месяца, Сулейманов получил 15 лет колонии строгого режима и один год и три месяца ограничения свободы, сообщил присутствующий на процессе корреспондент "Кавказского узла".



Сулейманов и Менглибаев встретили приговор спокойно. В зале суда находились около 40 родственников и друзей осуждённых. После оглашения приговора в зале суда был слышен женский плач.

17 августа 2010 года в Пятигорске взорвалась машина, припаркованная рядом с кафе и жилыми домами. В результате взрыва пострадали 46 человек. В октябре того же года были задержаны трое подозреваемых, которые, по данным следствия, готовили еще один теракт - в Ставрополе. Жители Нефтекумского района Анварбек Амангазиев, Исламхан Абдурахманов и Эльдар Кайбалиев в феврале 2013 года были осуждены на сроки от 22 до 25 лет. Еще одного обвиняемого по делу, Аслана Отепова, Ставропольский краевой суд приговорил в феврале 2012 года к 16 годам заключения. 29 апреля этого года стало известно, что житель края Рустам Исмаилов осужден на 15 лет за участие в банде, которой руководил его брат Рафаэль.

Напомним, осужденные за терроризм уроженцы Ставропольского края на суде 10 сентября рассказали, как познакомились и проводили тайные встречи с Сулеймановым и Менглибаевым. 11 сентября осужденный за терроризм Исламхан Абдурахманов отказался свидетельствовать против них, сославшись на проблемы со здоровьем.