Обвинение запросило длительные сроки для Сулейманова и Менглибаева

20 декабря 2019, 16:39

Прокурор запросил 21 и 22 года колонии для двух обвиняемых по делу о теракте в Пятигорске в 2010 году и подготовке взрыва в Ставрополе. Оглашение приговора назначено на 23 декабря.

Как писал "Кавказский узел", в июле дело Рината Сулейманова и Русманбета Менглибаева о совершении теракта в Пятигорске в 2010 году и подготовке взрыва в Ставрополе было передано в суд. Осужденные за терроризм уроженцы Ставропольского края на суде 10 сентября рассказали, как познакомились и проводили тайные встречи с Сулеймановым и Менглибаевым. 11 сентября осужденный за терроризм Исламхан Абдурахманов отказался свидетельствовать против них, сославшись на проблемы со здоровьем.

Сегодня в Южном окружном военном суде состоялись прения по делу в отношении Сулейманова и Менглибаева. Представитель гособвинения запросил наказание в виде 21 года колонии строгого режима для Сулейманова и 22 лет колонии строгого режима для Менглибаева, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Вынесение приговора назначено на 15.00 мск 23 декабря, сказали в суде.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями подсудимых и их представителей.

Напомним, Русманбет Менглибаев и Ринат Сулейманов обвиняются в участии в банде, совершении террористического акта, незаконном изготовлении взрывного устройства. Менглибаев также обвиняется в покушении на совершение террористического акта. По версии обвинения, Сулейманов и Менглибаев добровольно вступили в состав банды под руководством Рафаэля Исмаилова и приняли активное участие в совершении преступлений, включая теракт в Пятигорске и подготовку второго теракта в Ставрополе в 2010 году. Ранее, на заседании 3 сентября, Сулейманов и Менглибаев отказались признать вину.