Учения в колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Фото: пресс-служба ФСИН России по Республике Калмыкия http://www.08.fsin.su/news/detail.php?month=1&year=2016&ELEMENT_ID=194940

20 декабря 2019, 08:16

"Коммерсант": террористическая ячейка в калмыцкой колонии связана с Шахбаном Гасановым

Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии, в которое было вовлечено свыше сотни осужденных, следователи считают убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова, пишет "Коммерсант".

Как информировал "Кавказский узел", Следком 18 декабря сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии.

Следствие установило, что не позднее 2013 года уроженец Дагестана во время отбывания наказания в ИК №2 УФСИН России по Калмыкии за незаконный оборот оружия создал в колонии террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных. По версии следователей, руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам этой группы. Дело заведено по статье о создании террористического сообщества и участии в нем (ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

Следствие считает Шахбана Гасанова организатором террористического сообщества, созданного в ИК №2 УФСИН России по Калмыкии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Коммерсант".

По его словам, в числе пятерых задержанных четверо выходцев из Дагестана: жители Махачкалы 27-летний Курбан Меджидов и 32-летний Руслан Сурхаев (уроженец села Теречное Хасавюртовского района), житель Хасавюртовского района 31-летний Магомед Гусейнов (уроженец поселка Тюбе) и 34-летний житель Избербаша Магомедали Рамазанов.

Один из уроженцев Дагестана был задержан в Армавире, а трое остальных на территории республики, уточнил источник.

Напомним, что Шахбан Гасанов был убит 31 марта 2015 года во время спецоперации в Хасавюрте. По сведениям Национального антитеррористического комитета, Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков. Ранее, сообщают в НАК, Гасанов присягнул террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России решением суда. Один из информационных ресурсов, поддерживающих дагестанских боевиков запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ", утверждает, что Гасанов действительно был членом вооруженного подполья.

В 2012 году родственники Шахбана Гасанова пожаловались правозащитникам в ДРОО "Правозащита" на давление со стороны правоохранительных органов. Шахбан Гасанов был задержан 16 июля 2012 года по подозрению в причастности к вооруженному подполью. В 2012 году Гасанов был осужден на два года лишения свободы и вышел на свободу в 2014 году. 

Сообщений относительно личностей подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в калмыцкой колонии на сайте Следственного комитета России, по данным на 06.20 мск 20 декабря, не было. Комментариев от подозреваемых или их представителей по поводу причастности к сообществу не поступало.

Примечание:

"Источник в ГОВД Хасавюрта заявил о причастности Гасанова к обстрелу полицейских", "Прокуратура Кизляра подтвердила законность задержания жителя Дагестана", "Суд признал жителя Дагестана виновным в пособничестве боевикам".

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