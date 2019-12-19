Георгий Вашадзе. Фото: кадр видео канала Giorgi Vashadze/გიორგი ვაშაძე/Георгій Вашадзе/Георгий Вашадзе/ https://www.youtube.com/channel/UCDTN893DS8SlAeLjbfQs0gA/about?disable_polymer=1

19 декабря 2019, 10:58

Пять активистов оштрафованы после протестов у парламента Грузии

Суд назначил 18 декабря лидеру партии "Новая Грузия" Георгию Вашадзе и еще четырем оппозиционерам штрафы за хулиганство и неповиновение полиции во время акции против назначения судей Верховного суда Грузии. Еще одному активисту вынесено предупреждение.

"Кавказский узел" информировал, что 12 декабря активисты собрались у здания парламента, потребовав не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелия. После стычек с полицией были задержаны лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе и еще 11 протестующих. 17 декабря Тбилисский горсуд назначил по 1500-2000 лари штрафов (517-689 долларов) трем задержанным, в том числе лектору Государственного университета Ильи Александре Куправе и Давиду Какауридзе. Четвертый активист, преподаватель университета Ильи Леван Гахеладзе, был оправдан. Активистов возмутили большие суммы штрафов за хулиганство и неповиновение полиции.

Суд признал правонарушителями Георгия Вашадзе и еще пятерых участников акции у здания парламента. Георгий Бунтури оштрафован на 2500 лари (около 862 долларов), Георгий Вашадзе - на 2000 лари (869 долларов), а Зураб Костава, Ираклий Джугели и Ираклий Купрадзе - на 1500 лари (517 долларов) каждый, информировала сегодня "Грузия Online". Еще одному активисту, Нодару Брегвадзе, вынесено словесное предупреждение, сообщил "Интерпрессньюс".

Адвокат шестерых активистов Каха Кожоридзе заявил, что обжалует решение суда. "Безусловно, у нас нет надежды на вышестоящую инстанцию в этом деле, но мы используем все правовые и политические возможности", - процитировал сегодня Кожоридзе "Sputnik Грузия".

Отметим, что требования протестующих выполнены не были. 12 декабря парламент лишил статуса депутата члена "Единого национального движения" Нику Мелия и утвердили кандидатуры 14 судей Верховного суда, в том числе наиболее спорную - действующего на тот момент генерального прокурора Грузии Шалву Тадумадзе. По мнению ряда неправительственных организаций, часть новоназначенных судей связана с преследованиями граждан в годы президентства Михаила Саакашвили. Против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей выступили также независимые юристы и народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Подробнее об акциях протеста, в том числе с требованием внести изменения в избирательную систему, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".

Примечание:

"Голодающие на Западе Грузии проигнорировали рекомендации врачей",  "Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти", "Грузинский суд оставил депутата Мелию на свободе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2019, 12:38

  • Кадыров получил благодарность Путина после спора с Сокуровым

    Полпред президента в СКФО вручил 18 декабря Рамзану Кадырову благодарность Владимира Путина "за активное участие в общественно-политической жизни", объявленную еще в апреле. Глава Чечни получил поощрение президента на фоне публичной дискуссии с режиссером Александром Сокуровым о соответствии Кадырова званию Героя России.

19 декабря 2019, 12:32

19 декабря 2019, 11:59

19 декабря 2019, 10:51

19 декабря 2019, 09:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи