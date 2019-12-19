Пять активистов оштрафованы после протестов у парламента Грузии

19 декабря 2019, 10:58

Суд назначил 18 декабря лидеру партии "Новая Грузия" Георгию Вашадзе и еще четырем оппозиционерам штрафы за хулиганство и неповиновение полиции во время акции против назначения судей Верховного суда Грузии. Еще одному активисту вынесено предупреждение.

"Кавказский узел" информировал, что 12 декабря активисты собрались у здания парламента, потребовав не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелия. После стычек с полицией были задержаны лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе и еще 11 протестующих. 17 декабря Тбилисский горсуд назначил по 1500-2000 лари штрафов (517-689 долларов) трем задержанным, в том числе лектору Государственного университета Ильи Александре Куправе и Давиду Какауридзе. Четвертый активист, преподаватель университета Ильи Леван Гахеладзе, был оправдан. Активистов возмутили большие суммы штрафов за хулиганство и неповиновение полиции.

Суд признал правонарушителями Георгия Вашадзе и еще пятерых участников акции у здания парламента. Георгий Бунтури оштрафован на 2500 лари (около 862 долларов), Георгий Вашадзе - на 2000 лари (869 долларов), а Зураб Костава, Ираклий Джугели и Ираклий Купрадзе - на 1500 лари (517 долларов) каждый, информировала сегодня "Грузия Online". Еще одному активисту, Нодару Брегвадзе, вынесено словесное предупреждение, сообщил "Интерпрессньюс".

Адвокат шестерых активистов Каха Кожоридзе заявил, что обжалует решение суда. "Безусловно, у нас нет надежды на вышестоящую инстанцию в этом деле, но мы используем все правовые и политические возможности", - процитировал сегодня Кожоридзе "Sputnik Грузия".

Отметим, что требования протестующих выполнены не были. 12 декабря парламент лишил статуса депутата члена "Единого национального движения" Нику Мелия и утвердили кандидатуры 14 судей Верховного суда, в том числе наиболее спорную - действующего на тот момент генерального прокурора Грузии Шалву Тадумадзе. По мнению ряда неправительственных организаций, часть новоназначенных судей связана с преследованиями граждан в годы президентства Михаила Саакашвили. Против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей выступили также независимые юристы и народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Подробнее об акциях протеста, в том числе с требованием внести изменения в избирательную систему, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".