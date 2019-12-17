Общественная палата пообещала разобраться с делом уроженцев Чечни в Волгоградской области

17 декабря 2019, 11:56

Уроженец Чечни Турпал-Али Джабраилов добился реакции Общественной палаты Чечни и Общественной наблюдательной комиссии на видеообращение о несправедливом уголовном преследовании земляков в Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни записал видеообращение к Кадырову, в котором заявил, что его брат и еще несколько земляков несколько лет находятся в Волгоградской области под следствием по несправедливому обвинению. Приговор, который им должны вынести 26 декабря, предрешен, считает автор обращения.

Как рассказали близкие подсудимых корреспонденту "Кавказского узла", обвиняемые были задержаны по разным статьям весной 2016 года. Многие из них не были знакомы друг с другом. Уже после ареста следователь объединил их в одном деле и переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве организованной преступной группой. Как утверждает автор обращения к Кадырову, прокурор потребовал приговорить обвиняемых к срокам от 13,5 до 17 лет, при том, что максимальное наказание по части 3 статьи 163 УК России составляет 15 лет.

Записавший обращение к Кадырову Турпал-Али Джабраилов встретился в Доме профсоюзов Чечни с членами Совета по правам человека при главе Чечни, Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии региона. "Со стороны следственных органов было допущено много нарушений", - заключила председатель Общественной наблюдательной комиссии Чечни Хадижа Межиева из полученной от Джабраилова информации, подчеркнув при этом, что правозащитники и общественники пока "не знают реальной ситуации". В частности, она указала, что максимальный срок содержания в СИЗО составляет два с половиной года, тогда как обвиняемые, по словам Джабраилова, находятся под арестом уже три года и десять месяцев, сообщила 16 декабря телекомпания "Грозный".

Межиева добавила, что уже связалась с председателем Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Геннадием Черновым, и тот заверил, что готов взять это дело под контроль.

Член Общественной палаты России и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев рассказал, что участники собрания в Доме профсоюзов подготовят письменное обращение в следственные органы Волгоградской области с просьбой, чтобы те "более объективно относились к процессу". Солтаев отметил, что обращения, подобные тому, что сделано Турпал-Али Джабраиловым, поступают из разных регионов России, передал корреспондент "Кавказского узла" содержание новостного выпуска ЧГТРК "Грозный".

К чеченцам и вообще к выходцам с Северного Кавказа предвзято относятся правоохранители других регионов, считает чеченский адвокат Эли. "Особых иллюзий относительно результативности вмешательства [Общественной палаты] в разбирательство по делу задержанных в Волгоградской области жителей республики я не испытываю. Следствие запустило свою версию, и будет придерживаться ее до конца. Думается, приговоры будут достаточно суровыми, тем более с учетом того, что фигурантов «объединили» в организованную преступную группу", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи Instagram выразили сочувствие землякам, арестованным в Волгоградской области. "Обычная практика следствия: объединить дела, состряпать ОПГ (дело об организованной преступной группе. - Прим. "Кавказского узла") <...> и получать за такие дела премии и звания. <...> Сам через это прошел, на личной шкуре это испытал", - написал в паблике eldit_net пользователь соцсети под ником _95_73. К 11.55 мск 17 декабря его комментарий собрал 19 "лайков", а публикация в паблике об обещанной правозащитниками помощи - 18,1 тысячи просмотров и 21 комментарий.

Рамзан Кадыров к 11.55 мск 17 декабря не отреагировал на обращение Турпал-Али Джабраилова на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте", а на сайте Общественной палаты Волгоградской области не появилось подтверждения, что дело уроженцев Чечни взято под контроль.