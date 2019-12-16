Уроженец Чечни заявил о несправедливом обвинении земляков в Волгоградской области

16 декабря 2019, 23:41

Прокурор в Волгоградской области потребовал длительных сроков для нескольких уроженцев Чечни, которые не признают себя виновными, заявил родственник одного из подсудимых в видеообращении к Рамзану Кадырову. Мужчина утверждает, что один из обвиняемых оговорил других под давлением.

Брат уроженца Чечни, арестованного в Волгоградской области по обвинению в вымогательстве, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову накануне вынесения приговора родственнику. По словам мужчины, записавшего видеообращение на чеченском языке, несколько уроженцев Чечни, в том числе его 34-летний брат, уже больше 3 лет находятся под следствием по несправедливому обвинению. Приговор, который им должны вынести 26 декабря, заведомо предрешен, считает автор записи.

По словам мужчины, из 10 обвиняемых 6 или 7 человек являются уроженцами Чечни. Говоря о своем брате, автор обращения отметил, что у него 7 детей, и "также дети есть и у остальных ребят". Молодые люди были арестованы из-за мелких правонарушений, но следователь представил их как организованную преступную группу и теперь им грозят незаслуженно длительные сроки наказания, рассказывает он на видео, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

"Когда у них уже ничего не было, не было людей, которые бы свидетельствовали против них, они перевели в другое СИЗО парня [...] и сказали ему, что тех парней посадят и будут над ними издеваться, а его обещали отпустить. Так он подписал множество бумаг, которые они ему дали, обвинил [своих задержанных земляков] во многих преступлениях, которые они не совершали. [...] их очень мучили, заставляя признаться во всех преступлениях, которые тот парень на них списал. Что с ними только не делали, нашего младшего брата заставили провести в карцере 95 суток", - говорит автор видеообращения. Он особо настаивает, что обвиняемые, по его данным, не совершили тяжких и насильственных преступлений.

Как утверждает автор записи, 12 декабря прокурор потребовал приговорить обвиняемых к длительным срокам лишения свободы. Для младшего брата автора видео обвинитель запросил 17 лет колонии, еще для двоих уроженцев Чечни - 14 и 15 лет, а для молодого человека, оговорившего остальных, - 13,5 лет.

"Прошу, донесите это видео до нашего президента Рамзана (Кадырова), распространите это видео. Окажите содействие и помощь, какую сможете. СИЗО-5, город Ленинск, Волгоградская область. Эти ребята там, 26 декабря им вынесут приговор. Сегодня (видеообращение опубликовано в соцсетях 13 декабря - прим. "Кавказского узла") они вышли на связь и попросили везде огласить это. Мы родом из Махкеты (село в Веденском районе Чечни - прим. "Кавказского узла") Если бы эти ребята отбывали срок за то, что они совершили, я бы это видео и не снял и не просил бы вас о помощи", - говорит он на видео.

Как рассказали близкие подсудимых корреспонденту «Кавказского узла», все молодые люди, которые сегодня проходят по одному делу, были задержаны по разным статьям весной 2016 года. Многие из них были даже не знакомы друг с другом. Уже после того, как они были арестованы, следователь объединил их в одном деле и переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве организованной преступной группой.

"Это неправда. Больше половины эпизодов в суде не доказана, многих свидетелей не опознали. В эпизодах, которые есть на самом деле, ребята вину признали, но ни в коем случае не признали, что состояли в ОПГ. Среди подсудимых есть и русские, и чеченцы и другие. Дело 4 раза возвращали в следствие. Превышены все мыслимые и немыслимые сроки содержания в СИЗО – люди находятся там 3 года 10 месяцев", - рассказал родственник одного из обвиняемых.

Он отметил, что части 3 статьи 163 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы, однако прокурор запросил для одного из обвиняемых, ранее несудимого многодетного отца, 17 лет. Адвокат подсудимого отказался прокомментировать дело без письменного согласия своего подзащитного.

Родственница одного из подсудимых сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что он был задержан по делу о вымогательстве и признал вину, однако не признал себя участником организованной группы, что впоследствии ему вменили.