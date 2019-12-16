Пользователи соцсетей высказались в поддержку Сокурова в споре с Кадыровым

16 декабря 2019, 01:50

Смелость режиссера Александра Сокурова, который резко ответил Рамзану Кадырову по поводу переосмысления звания Героя России, отметили пользователи соцсетей. Кадыров не дождется извинений от Сокурова, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря кинорежиссер Александр Сокуров резко прокомментировал реакцию Рамзана Кадырова на призыв переосмыслить статус звания Героя России, которым наделен и сам глава Чечни. По мнению Сокурова, в Чечне принимаются законы, противоречащие Конституции, а жителям кавказских регионов нужно учиться самокритике.

10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека Александр Сокуров предложил президенту Владимиру Путину "переосмыслить статус" звания Героя России, указав, что это звание одновременно носят и глава Чечни, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров признал, что огорчен ответом Путина. В свою очередь Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в национализма. По его мнению, режиссер "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе. "За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствии с законом", - написал глава Чечни у себя в Telegram-канале.

Заочная словесная перепалка между Сокуровым и Кадыровым вызвала большой резонанс в социальных сетях. Некоторые из пользователей после ответа режиссера пришли к выводу, что глава Чечни ожидал традиционных публичных извинений от Сокурова, однако этого не произошло.

"Не получилось заставить извиняться за сказанное", - написала на странице группы "Другой Нальчик" в Facebook Ирина Кишева. По данным на 01.50 мск сегодня, 16 декабря, публикация "Сокуров жестко ответил Кадырову и разнес власти Чечни" набрала 78 отметок "Нравится", 15 отметок "Супер" и три отметки "Ух ты!", а также 97 комментариев.

"Кадыров возводит этот вопрос в ранг всеобщего чеченского, тогда как режиссер имел в виду самого Кадырова и его приспешников. Это говорит о том, что Сокуров по своей сути прав, а сам Кадыров прикрывается народом, потому что ему нечем ответить", - высказался Беслан Шханоков.

Анзор Бацежев признался, что ему импонирует смелость Сокурова, однако выразил уверенность, что отец нынешнего главы Чечни Ахмат Кадыров достоин звания Героя России. "Мне нравится, что он не боится и говорит то, что думает и не извиняется. Большое уважение за такую позицию, но он не прав в том плане, что героями России не могут быть чеченцы, такие как Ахмат Кадыров [...] Чеченский народ обязан ему своим нынешним спокойствием и мирной жизнью", - написал он.

Пользователь Facebook Ахмет Костоев признался, что Сокуров, "может, и не прав в каких-то вещах, но очень правильно делает, что поднимает эти вопросы на определенном уровне и заставляет говорить и задумываться".

"Очень правильные и глубокие замечания сделаны по поводу критического переосмысления себя (через литературу или еще что), отсутствием которого, и правда, страдают кавказские народы, не только чеченцы. Это, и правда, нужно, я бы даже сказал, жизненно необходимо нам всем", - также отметил он.

"Критическое мышление, способность к рефлексии, переосмыслению - это вообще большая редкость в современном обществе и не только в нашем", - ответил ему Murad Tangiev.

"В данном случае не только и не столько критическое мышление и способность переосмысления заслуживают внимания и приветствия. Умных и неординарно мыслящих всегда хватало... Высказано в нужное время и в нужном месте - вот что ценно!" - считает Ханифа Марзиева.

О том, дождется ли Кадыров извинений от Сокурова, поспорили и пользователи Instagram. Так, на странице "Кавказского узла" (kavkaz_uzel.eu) подписчик под ником kazbekbegov, комментируя ответ режиссера главе Чечни, с иронией отметил: "Ждём извинений".

"Не будет извинений, у него черкесские корни", - написал на это khadzhi6472, позже добавив, "все знают и помнят, кто постоянно извиняется".

"Все верно сказано Сокуровым. Это его мнение. Другие молчат. Третьи лицемерят", - написал ingushetiya.today.

По данным на 01.50 мск сегодня, 16 декабря, публикация на странице "Кавказского узла" в Instagram набрала 439 лайков и 332 комментария.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне, жители республики неоднократно приносили властям, в частности, лично Рамзану Кадырову, публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей, говорится в материале "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами". Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям, так как эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".