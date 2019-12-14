Власти нашли врачей для закрытой инфекционной больницы в Новочеркасске

14 декабря 2019, 20:25

Новый главврач назначен в инфекционную больницу Новочеркасска, которая приостановила работу после увольнения специалистов. Работа круглосуточного стационара больницы возобновится уже 18 декабря, пообещали власти Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", работа стационара инфекционной горбольницы в Новочеркасске была приостановлена с 28 ноября, так как заявление на увольнение подали работавшие там трое врачей. По словам начальника управления здравоохранения Татьяны Гудковой, в больнице и раньше не хватало специалистов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 декабря обвинил местных чиновников в невнимательности к проблемам людей и поручил им найти врачей до 20 декабря.

Специализированная инфекционная больница Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых. В структуре больницы находится городская бактериологическая лаборатория. Штатным расписанием больницы установлены две ставки заведующих отделениями и пять ставок врачей-инфекционистов.

Сегодня общественности представили нового главного врача инфекционной больницы Новочеркасска, до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и работа круглосуточного стационара больницы возобновится 18 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Администрацией Новочеркасска организовано предоставление служебного жилья и единовременной выплаты в размере 1 млн рублей за счет средств местного бюджета всем вновь трудоустроенным в эту больницу врачам, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Ростовской области. Оказание круглосуточной медицинской помощи в больнице будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями, отмечается в этом сообщении.

Приказом управления здравоохранения администрации города Новочеркасска с 14 декабря главным врачом городской инфекционной больницы назначена Наталья Хорошевская. Она уже работала в инфекционной больнице с 1996 по 2012 годы, занимала должность заведующей отделения, а последние годы работала в коммерческом медицинском центре «Моя семья», сообщила администрация Новочеркасска.

Вместе с Хорошевской штат больницы пополнят еще шесть специалистов, они уже оформляют документы в соответствии с Трудовым кодексом. Кроме того, в ближайшее время коллектив инфекционной больницы Новочеркасска пополнится еще одним врачом-инфекционистом из Уфы.

«Системная работа органов власти позволила максимально оперативно решить кадровые проблемы, повлиявшие на работу городской инфекционной больницы. Мы благодарны помощи врачей из Аксая и Ростова, благодаря работе которых ни один пациент из Новочеркасска не остался без квалифицированной медицинской помощи», - приводятся слова и.о. главы администрации Новочеркасска Ларисы Конюшинской в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Новочеркасска.

Здесь также указано, что инфекционная больница возобновит работу в полном объеме с 18 декабря.

Напомним, за критикой губернатора в адрес чиновников в Новочеркасске последовала отставка замглавы горадминистрации. Врачи инфекционной больницы рассказали о низких зарплатах и больших нагрузках, а местные жители пожаловались на плохое состояние здания медучреждения.