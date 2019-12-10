Жители Дагомыса заявили о нарушениях при голосовании о создании поселка

10 декабря 2019, 06:27

Около 94 процентов жителей Дагомыса, принявших участие в опросе, поддержали идею создания поселка городского типа, отчитались власти Сочи. Сам опрос проводился с нарушениями, отметили местные жители.

Сообщение о проходящем опросе жителей Дагомыса по поводу создания поселка городского типа поступило 5 декабря на sms-сервис "Кавказского узла". "Опрос проходит со множеством нарушений: страницы уже заполнены ФИО и паспортные данные. Страницы не пронумерованы, не прошнурованы, нет подписи ответственного лица и печати. Тем жителям, кто против, дают на подпись пустые листы", - утверждает автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сотрудник администрации Сочи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 9 декабря были подсчитаны "результаты опроса населения по присвоению Дагомысу нового статуса поселка городского типа".

"По подсчетам комиссии в опросе приняли участие 73% жителей, имеющих право принять в нём участие. Всего в списки было включено 14 940 человек. Для проведения опроса в Дагомысе было открыто семь участков, сформированы мониторинговые группы, проводившие подворовые и поквартирные обходы. Опрос проходил с 3 по 8 декабря в Дагомысе", - рассказал он.

По его словам, итоги опроса будут направлены в Законодательное собрание Краснодарского края, где депутаты "будут принимать решение в окончательной форме".

Около 94 процентов местных жителей, принявших участие в опросе, проголосовали за создание поселка городского типа Дагомыс, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи, опубликованном 9 декабря.

Чиновник напомнил также, что ранее по аналогичной схеме был создан поселок городского типа "Сириус" в Имеретинской долине.

Правительство Краснодарского края объявило о проведении с 8 по 13 октября опроса среди жителей Сочи по поводу планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". Активисты заявили, что не хотят участвовать в опросе, так как их не известили о последствиях преобразования. 16 октября чиновники отчитались об итогах опроса, сообщив, что более четырех тысяч жителей выступили за создание поселка "Сириус". Жители Имеретинской низменности направили письмо в Законодательное собрание Краснодарского края, выступив категорически против присваивания территории поселкового статуса. Письма жителей о предложении создать поселок, на которые ссылаются чиновники, сфальсифицированы, заявила председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская. 30 октября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края единогласно утвердили создание в Сочи поселка городского типа "Сириус".

Постановление № 776 "О назначении опроса граждан по вопросу преобразования административно- территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно- территориальной единицы - поселка городского типа" подписал 22 ноября губернатор Краснодарского края.

В постановлении, текст которого опубликован на сайте администрации Краснодарского края, приводятся вопросы, которые задавались жителям, в частности, "Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы путем выделения из города Сочи поселка городского типа?" и "Согласны ли вы с присвоением наименования "Дагомыс" вновь образующемуся поселку городского типа как географическому объекту?"

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Дагомыса сомневаются, что изменения пойдут им на благо. Опрос не носит репрезентативного характера и представляет частные мнения нескольких человек.

"Людям должны были сначала разъяснить, что вообще значит ПГТ, какое его отличие от существующего территориального деления? Никто и ничего не разъясняет... Остается самим додумывать и предполагать", - сказала Ирина Николаева.

"Весь Дагомыс во время опроса был заполнен мечущимися по улицам людьми с опросными листами. Они ловили людей прямо на улицах, паспортов не спрашивали, записывали всё со слов в пустографки... Жители Дагомыса в шоке. Им никто и ничего не объяснил. Талдычат, как заведённые: "МФЦ-МФЦ". Можно подумать, что как только в Дагомысе появится МФЦ, проблемы все сами собою рассосутся", - сказала жительница улицы Дагомысской Лидия Полищук.

"На мой взгляд, ключевая фраза чиновников, что в ПГТ Дагомыс будет МФЦ и своя администрация, уводит граждан от сути происходящего. МФЦ и администрация ПГТ может и будут, но тотальная зависимость от Лазаревского района останется", - считает Лариса Ивановна.

Другие жители высказались за создание отдельной территориальной единицы. "У нас появится свой МФЦ, свой глава, свое финансирование. Нам не придется за решением проблем жителей Дагомыса ездить за 50 километров в администрацию Лазаревского района", - заявила член территориального общественного самоуправления "Дагомыс" Екатерина Шурманова.

Многие жители Дагомыса отметили нарушения, допущенные при голосовании.

"Во время опроса ко мне домой приходили с опросными листами. Мои персональные данные уже были внесены в листы (фамилия, имя, отчество и адрес проживания). Паспорт у меня никто не спрашивал, листы не были не пронумерованы, не прошнурованы, никаких печатей не было. То есть, хочешь - убирай, хочешь - наоборот, докладывай листы", - рассказала Людмила Павловна.

Житель улицы Ленинградской Михаил Иванович рассказал, что многие не хотели идти на опросные пункты, но опросные листы привезли в бюджетные организации Дагомыса, где проводилось голосование.

"К нам пришли домой с опросными листами, которые не были ни прошнурованы, ни пронумерованы, но заполнены персональными данными. Прежде чем я заполнила ответ, люди стали задавать мне вопросы, что я хочу заполнить - графу "да" или "нет". Я честно сказала, что "нет". Тогда они не дали мне заполнить мою графу (там были указаны мои персональные данные) и сказали, чтобы я ещё подумала, пришла в Дом культуры и прошла опрос там", - рассказала проживающая на улице Летней Вера Петровна.

Проживающий на улице Армавирской Арам Грачиевич рассказал, что голосовал в учебном заведении. "Когда я сказал, что хочу заполнить графу "нет", вместо заполненного бланка с фамилией, именем, отчеством и адресом мне дали пустой бланк, на котором не было ни одной подписи. Я поставил "нет" и этот бланк отложили в сторону", - рассказал он.