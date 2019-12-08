Умер пострадавший при взрыве в Чегеме ребенок

08 декабря 2019, 16:22

Скончался старший из трех детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в Чегеме.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря семья из двух взрослых и трех детей в возрасте от двух до четырех лет была доставлена в реанимацию после взрыва газа и пожара в частном доме в Чегеме. 3 декабря всех пятерых отправили спецбортом МЧС в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

По данным врачей, взрослые пациенты с ожогами второй степени находятся в сознании. У детей были диагностированы "обширные и глубокие" ожоги третьей и четвертой степени.

Четырехлетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в Чегеме, скончался вечером 7 декабря, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" дежурный врач отделения реанимации ожогового центра Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

Площадь ожогов на теле ребенка, была "слишком велика", констатировала врач. "У него были травмы, несовместимые с жизнью", - сказала она, не уточнив состояние остальных пациентов.

Информация о состоянии других пострадавших на сайте Минздрава Нижегородской области и на странице министерства во "ВКонтакте", по состоянию на 16.20 мск, не опубликована.

Напомним, взрыв газа в Чегеме был объяснен незаконной врезкой в газопровод. Сотрудники газовой компании недостаточно тщательно следят за оборудованием, предположили пользователи Instagram. По их мнению, воровать газ жителей Кабардино-Балкарии вынуждают низкие зарплаты и пенсии.