06 декабря 2019, 00:16

Состояние пострадавших при взрыве в Чегеме взрослых названо стабильным

Двое детей, пострадавших в результате взрыва и пожара в частном доме в Чегеме, введены в медикаментозный сон, состояние их родителей врачи оценивают как стабильное.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря семья из двух взрослых и трех детей в возрасте от двух до четырех лет была доставлена в реанимацию после взрыва газа и пожара в частном доме в Чегеме. 3 декабря всех пятерых отправили спецбортом МЧС в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. По данным врачей на 4 декабря, двое детей были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У родителей ожоги второй степени, покрывающие 20-40% кожи, у детей - ожоги третьей и четвертой степени, также затронувшие от 20 до 40% поверхности тела.

Сотрудники газовой компании недостаточно тщательно следят за газовым оборудованием, заявили пользователи Instagram после того, как взрыв газа в Чегеме был объяснен незаконной врезкой. Они считают, что воровать газ жителей Кабардино-Балкарии вынуждают низкие зарплаты и пенсии.

Двух детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в Чегеме, ввели в медикаментозный сон, сообщили 5 декабря в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

"У детей обширные и глубокие ожоги. Им провели обработку ран с помощью гидрохирургической системы. Двое детей с наибольшей площадью ожогов находятся в медикаментозном сне", - цитирует представителя медицинского университета ТАСС.

По данным ПИМУ, у взрослых стабильное состояние. "Они в сознании", - уточнили в пресс-службе.

Примечание:

"Власти Железноводска обозначили срок выплат компенсаций пострадавшим", ""Газпром" поспорил со следствием о причине взрыва в Железноводске", "Жертвами пожара в Железноводске стали 13 человек".

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