Пострадавшие при взрыве в Чегеме отправлены в Нижний Новгород

04 декабря 2019, 04:05

Двое взрослых и трое детей, получивших ожоги при взрыве газа в частном доме в Чегеме, отправлены спецбортом МЧС в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Причиной инцидента могла стать незаконная врезка в газопровод, полагают представители газовой компании.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря двое взрослых и трое детей в возрасте двух, трех и четырех лет были доставлены в реанимацию после взрыва газа и пожара в частном доме в Чегеме. 3 декабря врачи рассказали, что пострадавшие дети и их родители остаются в реанимации, состояние двух мальчиков крайне тяжелое.

"Самолет [с пациентами] вылетел в Нижний Новгород, в федеральный ожоговый центр", - приводит 3 декабря слова помощницы министра здравоохранения региона Лилии Шомаховой ТАСС. По словам чиновницы, доставкой в аэропорт пострадавших занимался Центр медицины катастроф Кабардино-Балкарии. Трудность заключалась в том, что пациенты находятся в тяжелом состоянии, некоторые - на аппаратах искусственной вентиляции легких, пояснила она. Их надо было переключить сначала на системы в реанимобиле, потом - в самолете, а "это определенная нагрузка для пациентов, наши врачи справились без потерь", отметила Шомахова.

По данным врачей, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся двое детей, еще один ребенок и двое взрослых дышат самостоятельно. У родителей ожоги второй степени, их площадь составляет от 20 до 40 процентов тела, у детей - третьей и четвертой, их площадь также от 20 до 40 процентов, пишет агентство.

Специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик" считают, что причиной взрыва газа могла стать незаконная врезка в газопровод рядом с домом. "При обследовании подземного газопровода и проведении земляных работ на участке, прилегающем к домовладению, [...] обнаружена незаконная врезка с элементами коррозии", - цитирует пресс-релиз компании "Интерфакс-Юг". Это соединение не было герметичным, взрыв мог произойти из-за утечки топлива, отмечают сотрудники газовой компании.

На сайте АО "Газпром газораспределение Нальчик" информации о незаконной врезке у дома в Чегеме по состоянию на 4.05 мск 4 декабря нет. Сообщения об отправке пострадавших в Нижний Новгород на сайтах Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии и Минздрава республики на 4.05 мск 4 декабря не опубликованы.