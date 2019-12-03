Врачи назвали критическим состояние пострадавших при взрыве в Чегеме детей

03 декабря 2019, 11:13

Три ребенка и их родители, пострадавшие при взрыве газа в Кабардино-Балкарии, остаются в реанимации, состояние двух мальчиков крайне тяжелое, рассказали сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря двое взрослых и трое детей в возрасте двух, трех и четырех лет были доставлены в реанимацию после взрыва газа и пожара в частном доме в Чегеме.

Состояние пострадавших остается тяжелым, сообщила сегодня сотрудница Минздрава Кабардино-Балкарии. "За ночь состояние пострадавших несколько стабилизировалось, но все пятеро остаются тяжелыми", – приводит ее слова РИА "Новости".

Пострадавшие – члены одной семьи, уточнил дежурный врач отделения реаниматологии Республиканской детской клинической больницы в Нальчике. По его словам, состояние двух детей врачи оценивают как крайне тяжелое.

"Старший в возрасте четырех лет восьми месяцев – крайне тяжелый, состояние, угрожающее жизни. Второй мальчик – состояние тяжелое, стабильное, [третий] мальчик в возрасте двух лет и семи месяцев – тоже крайне тяжелое состояние, нестабилен, есть угроза жизни. Те, которые крайне тяжелые, находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в искусственной коме", – рассказал врач.

По его словам, пациенты находятся в травматическом шоке, и перевозить их в другую больницу "крайне опасно". Пострадавшие родители мальчиков также остаются в реанимационном отделении, угрозы их жизни нет, сообщает сегодня ТАСС.