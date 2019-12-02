Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в Кабардино-Балкарии. Фото: пресс-служба ГУ по КБР http://07.mchs.gov.ru/

02 декабря 2019, 21:13

Пять человек пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

Двое взрослых и трое детей госпитализированы сегодня в результате взрыва газа и пожара в Чегеме. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В результате пожара пострадали пять человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, пожар был полностью ликвидирован. Его тушили 26 человек, было задействовано шесть единиц техники.

Все пятеро пострадавших находятся в реанимации, проинформировали в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"Взрослые госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, дети в возрасте двух, трех и четырех лет - в Республиканскую детскую клиническую больницу", - цитирует представителя Минздрава "Интерфакс".

Помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова в свою очередь сообщила, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По словам главы Чегема Леонида Макоева, сгоревший дом не подлежит восстановлению. "Дом восстановлению не подлежит, это было саманное строение (дом из песка и глины). Рядом они построили новый дом, который пока стоит без перекрытия, без крыши. Они [семья] написали письмо главе республики, чтобы им оказали материальную помощь, у нас бумага лежит и в районе тоже", - передает слова Макоева ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа.

Примечание:

"Погорельцы в Железноводске предложили восстановить дом после пожара", "4,2 миллиона выделены жильцам дома в Чистоозерном после взрыва", "Власти пообещали погорельцам в Тисси-Ахитли деньги на новые дома".

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