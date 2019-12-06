Устранение последствий аварии на водоводе фото: Пресс-служба администрации Новочеркасска https://novochgrad.ru/news/32694-avariya-na-vodovode-ustranena-sistemy-zapolneny.html

06 декабря 2019, 13:13

Отчет властей о подаче воды в Новочеркасске удивил горожан

Водоснабжение домов жителей Новочеркасска возобновлено после устранения последствий аварии на водоводе, сообщили вечером 5 декабря чиновники. В некоторых домах до сих пор нет воды, констатировали сегодня местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", работники "Водоканала" устраняют последствия аварии, в связи с которой прекращена подача воды в дома 30 тысяч жителей нескольких микрорайонов Новочеркасска.

Подача питьевой и технической воды была прекращена с 5.30 мск 5 декабря на территории бывшего Промышленного района Новочеркасска - в поселках Молодежный, Октябрьский, Соцгород, Персиановский, микрорайонах Хотунок, Новый Городок, станицах Кадамовская, Кривянская после аварии на водоводе речной воды, говорилось в сообщении на сайте городского Водоканала 5 декабря.

Работники Водоканала завершили ремонтные работы после порыва водовода в Новочеркасске, водоснабжение в городе восстановлено, говорилось в сообщении на сайте правительства Ростовской области 5 декабря. «Людям вода начнёт поступать ближе к утру 6 декабря», - отмечалось в сообщении.

После устранения аварии на водоводе в Новочеркасске, началось заполнение первой ступени очистных сооружений, фильтров, к 3.00 мск сегодня восстановлена подача и технической, и питьевой воды, информирует пресс-служба городской администрации на своей сайте.

Скриншот комментария в группе Novochtoday в соцсети Instagram.https://www.instagram.com/p/B5tPEsOlS7p/«В настоящее время водоснабжение присутствует во всем Промышленном районе. Аварийных ситуаций нет... В зоне деятельности ООО «Сириус»  возможны перебои в водоснабжении, так как в зоне обслуживания организации происходит заполнение резервуаров», - отмечается в сообщении городских властей.

В свою очередь, местные жители сообщили, что воду дали не во всех домах Промышленного района города. «Уже 12 часов дня, а на Спортивной, 33 воды всё ещё нет», - написал в группе Novochtoday (20,4 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram пользователь под ником davydovatatiana96.

"Когда же включат воду в (поселке) Соцгород?", - сообщил другой пользователь zhivotovartur около 11.50 мск.

Скриншот комментария в группе Novochtoday в соцсети Instagram.https://www.instagram.com/p/B5tPEsOlS7p/«Что с водой снова? Дали на часик и снова отключили», - написал kuzuka2005 около 11.30 мск

«Нет ни воды, ни отопление с 6 утра (5 декабря), а сейчас почти половина 4х утра 6-го (декабря), а воды нет по-прежнему. А мы мёрзнем тут с детьми», - пожаловалась в той же группе в соцсети zay5555111.

Пост о восстановлении сообщений в указанной группе был опубликован сегодня утром и за 11 часов набрал 142 лайка.

Скриншот комментария в группе Bloknot.novocherkassk в соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/B5sbjWbC0Of/На отключение не только воды, но и отопления в Промышленном районе пожаловались пользователи Instagram в группе местного масс-медиа Bloknot.novocherkassk (20,7 тысяч подписчиков). «Живем в Промышленном (районе Новочеркасска). И (5 декабря) вместе с водой нам ещё и отопление отключили. Спасибо за заботу. Очень радостно при температуре -1 сидеть в ледяной квартире без воды», - написала пользователь под ником oksanka0205.

«(6 декабря) ещё в Прошленных районах (Новочеркасска) света не будет. Получается, второй день будем сидеть без отопления. В этом городе все для людей!» - прокомментировала nastja_gaa.

Пост в указанной группе за 19 часов набрал 194 лайка.

Примечание:

"Четыре детсада закрыты в Краснодаре после аварии на водопроводе", "Подача воды в Новороссийске ограничена из-за аварии", "Жители Краснодарского края остались без воды после аварии".

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