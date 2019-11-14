Ликвидация аварии на водопроводе. Фото Карина Сардарян https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_14112019_082854.html#news-62213-7

14 ноября 2019, 11:48

Четыре детсада закрыты в Краснодаре после аварии на водопроводе

В связи с аварийными работами на водопроводе сегодня отменены занятия в четырех детских садах, сообщила мэрия Краснодара. В 57 жилых домах на несколько часов решено отключить водоснабжение, уточнили чиновники.

Авария на водопроводе на улице Старокубанской произошла 13 ноября. Водопроводную трубу прорвало под гаражом, из-за чего "работы не получилось выполнить в ночное время", сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодара.

"Для начала ремонта гараж необходимо снести. После этого водоснабжение на аварийном участке отключат на несколько часов. Подачу холодной воды прекратят в 57 многоквартирных домах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

По словам директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислава Белого, все работы планируется сделать сегодня. В зону отключения воды попадут около 16 тысяч жителей. "Из-за отсутствия воды в течение дня 14 ноября не будут работать четыре детских сада. Об этом накануне вечером предупредили родителей воспитанников", - говорится в сообщении мэрии.

"Эта ситуация - еще одно доказательство, почему нам и дальше необходимо сносить незаконные гаражи, установленные на сетях коммуникаций... Если бы на месте прорыва не стоял гараж, работы выполнили бы в течение ночи, и жители практически не заметили бы этого отключения. Теперь сроки работ растянулись - сначала нужно было найти собственника гаража, предупредить его о сносе, организовать сами работы по демонтажу, и только после этого начинать устранение аварии. Самое неприятное, что из-за этого пришлось на день закрыть четыре детских сада", - приводятся на сайте мэрии слова главы города Евгения Первышова.

Примечание:

"Подача воды в Новороссийске ограничена из-за аварии", "Прокуратура отреагировала на требования жителей Светлого Яра решить проблемы с канализацией", "Жители Краснодарского края остались без воды после аварии".

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