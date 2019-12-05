Ликвидация аварии. Фото: официальный сайт Новочеркасска https://novochgrad.ru/news/32678-larisa-konyushinskaya-proinspektirovala-hod-remontnyh-rabot-na-vodovode.html

05 декабря 2019, 11:14

Около 30 тысяч новочеркасцев остались без воды после аварии

Работники "Водоканала" устраняют последствия аварии, в связи с которой прекращена подача воды в дома жителей трех микрорайонов Новочеркасска.

Авария на водопроводе в Новочеркасском индустриальном парке произошла сегодня ночью, без воды остались три микрорайона, сообщила пресс-служба администрации города.

"С 05.00 ведутся работы по ликвидации аварии. Водоснабжение домов в микрорайонах Октябрьский, Соцгород, Молодежный, оставшихся в результате ЧП без воды, возобновится по мере выполнения ремонтных работ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

По словам исполнительного директора МУП "Водоканал" Андрея Бахвалова, на устранение последствий аварии понадобится "около 15 часов, если в процессе работы не будут обнаружены скрытые деформации водоводов", уточнила пресс-служба администрации.

Без воды осталось около 30 тысяч жителей Новочеркасска, уточняет со ссылкой на пресс-службу мэрии ТАСС.

Примечание:

"Четыре детсада закрыты в Краснодаре после аварии на водопроводе", "Подача воды в Новороссийске ограничена из-за аварии", "Жители Краснодарского края остались без воды после аварии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 декабря 2019, 12:00

  • Роскомнадзор составил два новых протокола на "Мемориал"

    Вслед за УФСБ по Ингушетии частное лицо пожаловалось в Роскомнадзор на то, что материалы Правозащитного центра "Мемориал" выпускаются без маркировки организации-иноагента. В итоге число административных протоколов, составленных на председателя Совета организации Александра Черкасова, достигло восьми.

05 декабря 2019, 10:45

05 декабря 2019, 09:48

05 декабря 2019, 08:58

05 декабря 2019, 08:14

  • Планы вернуть Гюльалыева в Азербайджан встревожили его коллег

    Фонд Гейдара Алиева решил прекратить финансирование пребывания Огтая Гюльалыева в стамбульской клинике и вернуть его в Азербайджан, где лечение будет менее эффективным, озвучил 4 декабря свои опасения Комитет против репрессий и пыток. Коллеги Гюльалыева призвали международные правозащитные организации поддержать его лечение в Турции.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи