Около 30 тысяч новочеркасцев остались без воды после аварии

05 декабря 2019, 11:14

Работники "Водоканала" устраняют последствия аварии, в связи с которой прекращена подача воды в дома жителей трех микрорайонов Новочеркасска.

Авария на водопроводе в Новочеркасском индустриальном парке произошла сегодня ночью, без воды остались три микрорайона, сообщила пресс-служба администрации города.

"С 05.00 ведутся работы по ликвидации аварии. Водоснабжение домов в микрорайонах Октябрьский, Соцгород, Молодежный, оставшихся в результате ЧП без воды, возобновится по мере выполнения ремонтных работ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

По словам исполнительного директора МУП "Водоканал" Андрея Бахвалова, на устранение последствий аварии понадобится "около 15 часов, если в процессе работы не будут обнаружены скрытые деформации водоводов", уточнила пресс-служба администрации.

Без воды осталось около 30 тысяч жителей Новочеркасска, уточняет со ссылкой на пресс-службу мэрии ТАСС.