Елена Негоруца. Фото из личного архива.

02 декабря 2019, 23:52

Елена Негоруца

Решила общественно важную проблему свободного доступа жителей Сочи к причалам морского порта и рыбной ловли с них

Деятельность в 2018 году

Обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на нарушение прав граждан на доступ к причалам морского порта Сочи 1, служащих популярным местом для рыбной ловли.

В конце ноября 2017 года компания-арендатор порта ООО "БГ Консалтинг" обнесла 2 причалы ограждением высотой около двух метров и протяженностью более полукилометра, а также установила металлическую сетку непосредственно на воде, аргументировав это запретом рыбалки на гидротехнических сооружениях.

В декабре 2017 года Елена Негоруца лично обратилась в Транспортную прокуратуру 3 города Сочи с жалобой на нарушение прав граждан. В феврале 2018 года был получен ответ, согласно которому компании-арендатору предписывалось снять ограждения лишь частично.

В марте Елена Негоруца обратилась в Генеральную прокуратуру России по вопросу нарушения гражданских прав неопределенного круга лиц арендатором морского порта Сочи ООО "БГ Консалтинг". Прокурорская проверка показала 4 незаконность возведения ограждений и ограничения доступа граждан к причалам. В апреле 2018 года ограждения были полностью демонтированы 5.

Биография

Елена Евгеньевна Негоруца родилась в Алма-Ате в семье ученых-геологов.

Окончила экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства.

Замужем, трое детей.

С 2005 года постоянно проживает в городе Сочи.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2010 года активно вела блог на городском портале "ПриветСочи".

С 2012 по 2016 год работала помощником депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова.

В октябре 2016 года организовала Общественное гражданское движение "Привет Сочи".

Примечания

  1. Транспортная прокуратура поставила точку в конфликте рыбаков и арендатора причалов Сочинского морского порта // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/gorodproblemy/359-transportnaya-prokuratura-postavila-tochku-v-konflikte-rybakov-i-arendatora-prichalov-sochinskogo-morskogo-porta.html
  2. Море в клеточку: парадоксы курортного Сочи // Народная газета Сочи, - https://ngsochi.com/society/3933-more-v-kletochku.html
  3. Рыбалка в морпорту: промежуточные итоги // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/gorodproblemy/11-rybalka-v-morportu-promezhutochnye-itogi.html
  4. Скан ответа транспортной прокуратуры на обращение Елены Негоруца // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/uploads/posts/2018-06/thumbs/x1528350100_scan.jpg.pagespeed.ic.3HtR0JMWe2.jpg
  5. Ограждения в морском порту Сочи демонтированы // Кавказский Узел, 9 апреля 2018 года

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