02 декабря 2019, 23:52

Решила общественно важную проблему свободного доступа жителей Сочи к причалам морского порта и рыбной ловли с них

Деятельность в 2018 году

Обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на нарушение прав граждан на доступ к причалам морского порта Сочи , служащих популярным местом для рыбной ловли.

В конце ноября 2017 года компания-арендатор порта ООО "БГ Консалтинг" обнесла причалы ограждением высотой около двух метров и протяженностью более полукилометра, а также установила металлическую сетку непосредственно на воде, аргументировав это запретом рыбалки на гидротехнических сооружениях.

В декабре 2017 года Елена Негоруца лично обратилась в Транспортную прокуратуру города Сочи с жалобой на нарушение прав граждан. В феврале 2018 года был получен ответ, согласно которому компании-арендатору предписывалось снять ограждения лишь частично.

В марте Елена Негоруца обратилась в Генеральную прокуратуру России по вопросу нарушения гражданских прав неопределенного круга лиц арендатором морского порта Сочи ООО "БГ Консалтинг". Прокурорская проверка показала незаконность возведения ограждений и ограничения доступа граждан к причалам. В апреле 2018 года ограждения были полностью демонтированы .

Биография

Елена Евгеньевна Негоруца родилась в Алма-Ате в семье ученых-геологов.

Окончила экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства.

Замужем, трое детей.

С 2005 года постоянно проживает в городе Сочи.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2010 года активно вела блог на городском портале "ПриветСочи".

С 2012 по 2016 год работала помощником депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова.

В октябре 2016 года организовала Общественное гражданское движение "Привет Сочи".

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