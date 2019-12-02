02 декабря 2019, 23:52
Елена Негоруца
Решила общественно важную проблему свободного доступа жителей Сочи к причалам морского порта и рыбной ловли с них
Деятельность в 2018 году
Обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на нарушение прав граждан на доступ к причалам морского порта Сочи 1, служащих популярным местом для рыбной ловли.
В конце ноября 2017 года компания-арендатор порта ООО "БГ Консалтинг" обнесла 2 причалы ограждением высотой около двух метров и протяженностью более полукилометра, а также установила металлическую сетку непосредственно на воде, аргументировав это запретом рыбалки на гидротехнических сооружениях.
В декабре 2017 года Елена Негоруца лично обратилась в Транспортную прокуратуру 3 города Сочи с жалобой на нарушение прав граждан. В феврале 2018 года был получен ответ, согласно которому компании-арендатору предписывалось снять ограждения лишь частично.
В марте Елена Негоруца обратилась в Генеральную прокуратуру России по вопросу нарушения гражданских прав неопределенного круга лиц арендатором морского порта Сочи ООО "БГ Консалтинг". Прокурорская проверка показала 4 незаконность возведения ограждений и ограничения доступа граждан к причалам. В апреле 2018 года ограждения были полностью демонтированы 5.
Биография
Елена Евгеньевна Негоруца родилась в Алма-Ате в семье ученых-геологов.
Окончила экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства.
Замужем, трое детей.
С 2005 года постоянно проживает в городе Сочи.
Профессиональная и общественная деятельность
С 2010 года активно вела блог на городском портале "ПриветСочи".
С 2012 по 2016 год работала помощником депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Теплякова.
В октябре 2016 года организовала Общественное гражданское движение "Привет Сочи".
Примечания
- Транспортная прокуратура поставила точку в конфликте рыбаков и арендатора причалов Сочинского морского порта // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/gorodproblemy/359-transportnaya-prokuratura-postavila-tochku-v-konflikte-rybakov-i-arendatora-prichalov-sochinskogo-morskogo-porta.html
- Море в клеточку: парадоксы курортного Сочи // Народная газета Сочи, - https://ngsochi.com/society/3933-more-v-kletochku.html
- Рыбалка в морпорту: промежуточные итоги // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/gorodproblemy/11-rybalka-v-morportu-promezhutochnye-itogi.html
- Скан ответа транспортной прокуратуры на обращение Елены Негоруца // Сайт ОГД "За Сочи" - https://ogdzasochi.ru/uploads/posts/2018-06/thumbs/x1528350100_scan.jpg.pagespeed.ic.3HtR0JMWe2.jpg
- Ограждения в морском порту Сочи демонтированы // Кавказский Узел, 9 апреля 2018 года